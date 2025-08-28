Los dieciseisavos de la Copa Ecuador finalizaron y ya están definidos los 16 equipos que jugarán los octavos de final. El último partido en llevarse a cabo fue el de Cuenca Juniors y Barcelona SC, en el que los primeros consiguieron imponerse.

En el partido de cierre de los dieciseisavos de final, el cuadro cuencano se impuso por 2-0 al ‘Ídolo’ y se sumó a las sorpresas dentro de la mencionada fase. Pese a que en ella estuvieron 16 clubes de la Serie A de Ecuador, menos de la mitad lograron clasificarse.

Los clubes de la máxima división del fútbol ecuatoriano que jugarán octavos de final son Liga de Quito, Aucas, Deportivo Cuenca, Emelec, Independiente del Valle, Universidad Católica y El Nacional. En el camino quedaron Manta, Orense, Delfín, Mushuc Runa, Vinotinto, Macará, Barcelona SC, Libertad y Técnico Universitario.

La Serie B tendrá cuatro representantes en los octavos de final con San Antonio, Leones del Norte, Guayaquil City, Gualaceo. Desde la Segunda Categoría irán otros cuatro: Deportivo Santo Domingo, Liga de Portoviejo, La Cantera de Pastaza y Cuenca Juniors.

Partidos de octavos de final de la Copa Ecuador

Liga de Quito vs. San Antonio.

Aucas vs. Deportivo Cuenca.

Emelec vs. Leones del Norte.

Deportivos Santo Domingo vs. Guayaquil City.

Independiente del Valle vs. Gualaceo.

Universidad Católica vs. Liga de Portoviejo.

Cuenca Juniors vs. La Cantera de Pastaza.

El Nacional vs. 9 de Octubre.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la Copa Ecuador?

Los octavos de final de la Copa Ecuador se llevarán a cabo entre el 17 de septiembre y el 8 de octubre del 2025. Las fechas para los compromisos, sin embargo, aún no están definidas.

Los choques que se lleven a cabo se mantendrán a partido único y el local será el equipo de menor categoría. Aquel formato se mantendrá hasta que lleguen las semifinales, donde ya habrá cotejos de ida y vuelta. A su vez, el VAR recién hará su aparición en los cuartos de final.