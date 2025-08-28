Barcelona SC y Cuenca Juniors cierran los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador durante este jueves 28 de agosto del 2025. El cuadro torero, de la Serie A, visitará al conjunto de Segunda Categoría en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar.

El equipo guayaquileño se mide en un partido único ante la escuadra cuencana en busca del último cupo hacia los octavos de final. En todos los partidos previos ya se definieron las otras 15 escuadras que estarán en la siguiente fase.

De cara al partido, el local Cuenca Juniors llega como campeón de la Segunda Categoría del Azuay. Gracias a ello podrá disputar la fase nacional de ascenso hacia la Serie B y también está dentro de la Copa Ecuador 2026.

En el caso de Barcelona SC, este arriba tras haber ganado en la última fecha del campeonato nacional ante Vinotinto, en Quito, por 1-0. A su vez, se ubica en la segunda posición de la Liga Pro con 47 puntos, a nueve del líder Independiente del Valle.

El elenco que pase hacia la siguiente ronda ya conoce el rival al que enfrentará dados los cotejos previos. En octavos de final, el futuro rival será La Cantera de Pastaza.

Alineaciones de Barcelona SC y Cuenca Juniors en la Copa Ecuador

Cuenca Juniors: Adrián Cortez (arquero); Andrés Cheme, Bryan González, Henry Mercado, Stick Mosquera (defensas); Jesús Preciado, Byron Torres, Feyiseitan Asagidigbi, Jorge Gongora (volantes); Roberto Ordóñez, Rosa (delanteros).

Barcelona SC: Ignacio de Arruabarrena (arquero); Byron Castillo, Álex Rangel, Franklin Guerra, Mario Pineida (defensas); Leonai Souza, Dixon Arroyo, Jandry Gómez, Aníbal Chalá, Gustavo Cortez (volantes); Miguel Parrales (delantero).