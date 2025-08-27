El Barcelona Sporting Club debutará este jueves 28 de agosto en la Copa Ecuador 2025, cuando visite al Cuenca Juniors, campeón de la Segunda Categoría de Azuay, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Aunque es el equipo más ganador del fútbol ecuatoriano con 16 títulos de Serie A, el conjunto torero no ha logrado consolidarse en el segundo torneo más importante del país, donde sus actuaciones han quedado en deuda.

Barcelona SC y la Copa Ecuador: un historial negativo

El Barcelona Sporting Club es, junto a El Nacional, uno de los pocos equipos que ha disputado todas las ediciones de la Copa Ecuador. Sin embargo, sus actuaciones han estado lejos de la grandeza que ostenta en la Serie A.

Su primera participación se remonta a la edición inaugural de 1970, cuando se organizó un triangular con El Nacional y Everest. Tras un solo partido, Barcelona SC se retiró del torneo y los toreros quedaron con el subcampeonato.

Su mejor desempeño llegó en la temporada 2018/19. Eliminó a Mineros (2-0), Santa Rita (2-2) y El Nacional (1-1), avanzando en ambas llaves gracias al gol visitante.

En semifinales parecía tener asegurado el pase a la final tras golear 4-1 a Delfín en la ida, pero en la vuelta cayó 3-0 en Manta y se despidió de la competición.

Las últimas ediciones, el panorama fue aún más complicado. En 2022, Barcelona SC quedó eliminado en los dieciseisavos de final al perder 2-1 contra El Nacional.

La historia se repitió en 2024, cuando nuevamente se despidió en la misma fase, esta vez ante Independiente Juniors, filial de Independiente del Valle y entonces equipo de Serie B, que lo derrotó 2-0.

Barcelona SC en la Copa Ecuador 2025

Ahora, con un nuevo intento por sacarse la espina, Barcelona SC debutará en la Copa Ecuador frente al Cuenca Juniors, que llega con la ilusión de dar la sorpresa.

Fecha: jueves 28 de agosto

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca

