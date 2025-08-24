El Nacional ganó 1-0 a Liga de Quito en la fecha 26 del campeonato nacional en uno de los clásicos que tiene el fútbol de Pichincha. El partido se jugó la tarde de este domingo 24 de agosto de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa.

El autor del gol de El Nacional fue Djorkaeff Reasco, exjugador de Liga de Quito, que desniveló el marcador a los 16 minutos del primer tiempo con una exquisita definición de taco para dejar sin reacción al portero Alexander Domínguez.

El Nacional apretó la tabla de posiciones del campeonato nacional

A El Nacional cada punto le sirve para escapar definitivamente de la parte baja de la tabla de posiciones para posicionarse en el segundo hexagonal final que reparte un cupo para la Copa Sudamericana del siguiente año.

Su triunfo se vio amenazado desde los 57 minutos por la expulsión de Anthony Bedoya por una fuerte falta sobre Paúl Andrés Durán, joven jugador ecuatoriano que suma sus primeros minutos en el primer plantel del campeón del campeonato nacional.

Los rojos escalaron al décimo puesto con 31 puntos. El único que lo puede igualar en puntaje, pero no quitarle la ubicación por tener una menor diferencia de goles que Delfín, que el lunes 25 visitará a Orense en el 9 de Mayo de Machala.

En la parte alta, el beneficiado con la derrota de Liga es Barcelona SC, que el sábado 23 le ganó agónicamente a Vinotinto en el propio Atahualpa con un tanto de Miguel Parrales en los minutos finales del compromiso.

Los universitarios se quedaron con 44 puntos y los amarillos con 47. El sólido líder es Independiente del Valle con 53. En horas de la tarde visitarán a Emelec en el George Capwell con la opción de mantener la distancia de nueve puntos sobre BSC y ampliar la ventaja con LDU.

El calendario del ‘Nacho‘ para las últimas fechas contempla visitar a Vinotinto y Emelec y recibir a Macará y Mushuc Runa.

LDU recibirá a Macará y Universidad Católica y visitará a Libertad y Técnico Universitario. En el medio tiene que resolver la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo, primero en Ecuador y luego en Brasil.

Tabla de posiciones:

Pos. Equipo PJ PTS 1 IDV 25 53 2 BSC 26 47 3 LDU 26 44 4 D. Cuenca 26 42 5 Libertad 26 41 6 Aucas 26 38 7 Orense 25 38 8 U. Católica 25 36 9 Emelec 25 35 10 El Nacional 26 31 11 Macará 26 30 12 Delfín 25 28 13 T. Universitario 25 25 14 Manta 26 25 15 Vinotinto 26 24 16 Mushuc Runa 26 20

Gol de Djorkaeff Reasco

¡Qué lujo, Djorkaeff! 🤯🪄



Reasco se metió entre los defensores y definió de taco para el 1-0 de @elnacionalec en el Atahualpa.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/7Xe1S4g8sL — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) August 24, 2025

