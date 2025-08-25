Barcelona Sporting Club inició la semana con buenas noticias en su entrenamiento de este lunes 25 de agosto, a pocos días de su debut en la Copa Ecuador frente a Cuenca Juniors.

En la práctica realizada en el estadio Monumental de Guayaquil, Joao Rojas volvió a trabajar en cancha junto al readaptador físico del club, lo que representa un paso importante en su recuperación tras más de un año de ausencia.

El plantel, bajo la dirección de Ismael Rescalvo, se prepara para el duelo del jueves 28 de agosto por los dieciseisavos de final del torneo, en el que la presencia del atacante comienza a generar ilusión entre los hinchas.

Más noticias:

Joao Rojas lleva más de un año sin jugar

Hasta la fecha, Joao Rojas acumula 15 meses sin disputar un partido oficial.

Antes de su lesión, había disputado apenas 13 partidos entre Liga Pro y Copa Libertadores, acumulando poco más de 930 minutos. En ese tiempo marcó dos goles y comenzaba a consolidarse como una pieza clave en el ataque torero.

El mediocampista sufrió una grave lesión el 16 de mayo de 2024 ante Sao Paulo por la Copa Libertadores, tras una dura entrada de Igor. Desde entonces su recuperación ha tenido varias complicaciones y retrasos.

Joao Rojas hace trabajos en cancha con el readaptador. pic.twitter.com/Yeh6Hy2CIS — Christian Carrasco (@ccarrasco750) August 25, 2025

Cronología de su recuperación

16 de mayo de 2024 : Se lesiona en el partido ante Sao Paulo por la Libertadores. El tiempo estimado de recuperación era de 4 a 6 meses.

: Se lesiona en el partido ante Sao Paulo por la Libertadores. El tiempo estimado de recuperación era de 4 a 6 meses. Enero de 2025 : Genera expectativa al anunciar que volvería en la segunda fecha de Liga Pro. No ocurrió.

: Genera expectativa al anunciar que volvería en la segunda fecha de Liga Pro. No ocurrió. 15 de febrero de 2025 : Viaja a Montevideo para un nuevo procedimiento médico.

: Viaja a Montevideo para un nuevo procedimiento médico. 23 de junio de 2025 : El nuevo DT, Ismael Rescalvo, anuncia que Rojas volvería en unas cuatro semanas.

: El nuevo DT, Ismael Rescalvo, anuncia que Rojas volvería en unas cuatro semanas. 16 de julio de 2025 : El club informa que continúa en “sesiones de terapia”, sin fecha concreta de regreso.

: El club informa que continúa en “sesiones de terapia”, sin fecha concreta de regreso. 29 de julio de 2025 : Se confirma que debe someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico.

: Se confirma que debe someterse a un nuevo procedimiento quirúrgico. 25 de agosto de 2025: Rojas vuelve a realizar trabajos en campo con el readaptador físico de Barcelona SC.

Entrevista Adrián Luna Martinetti