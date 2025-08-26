Barcelona SC volverá a la acción esta semana en tres competencias importantes, incluyendo la Copa Ecuador, la Superliga femenina y la Liga Básquet Pro.

El club canario tiene una agenda apretada y partidos clave que pueden definir su futuro inmediato. ¿Cuándo juega Barcelona SC?

Los primeros en saltar a la cancha serán los canarios del baloncesto, este miércoles 27 de agosto del 2025.

BSC se enfrentará al equipo Jorge Guzmán en el Coliseo Abel Jiménez Parra de Guayaquil, por las semifinales de la Liga Básquet Pro. El cotejo es parte de los playoffs y empezará a las 20:00.

Barcelona SC en la Copa Ecuador

En fútbol masculino, Barcelona SC jugará ante Cuenca Juniors este jueves 28 de agosto, por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador 2025.

El partido se disputará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en Cuenca. El rival es el campeón provincial del Azuay en la Segunda Categoría.

Este partido eliminatorio es clave para los canarios, que buscan ganar un título oficial en el año de su centenario, toda vez que BSC celebró 100 años de fundación en este 2025.

El volante Dixon Arroyo expresó que la obligación de Barcelona SC es competir al más alto nivel. “Nosotros somos Barcelona SC, y debemos dar lo mejor siempre en cualquier cancha y en cualquier torneo”, aseguró en rueda de prensa este 16 de agosto del 2025.

“La obligación es ser campeón, eso te exige esta camiseta. Cada partido y cada torneo tenemos que buscar ganarlo, y dar golpes de autoridad”, añadió.

Superliga femenina: Barcelona vs. Liga de Quito

En el fútbol femenino, Barcelona SC se enfrentará a Liga de Quito en las semifinales de la Superliga Femenina de Ecuador.

El primer partido será el viernes 29 de agosto a las 15:00 en Guayaquil. La revancha se jugará en Quito el 6 de septiembre.

Independiente del Valle, Liga, Barcelona y Universidad Católica son los cuatro equipos clasificados a las semifinales.