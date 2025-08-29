Barcelona SC no ha tenido el año soñado en su temporada de celebraciones por el centenario. En 2025, cuando el club cumplió 100 años de fundación, las ilusiones de su hinchada estaban puestas en grandes objetivos, como la Copa Libertadores o al menos ganar la Copa Ecuador, pero los resultados no acompañaron.

En la noche del 28 de agosto del 2025, el centenario BSC fue eliminado de la Copa Ecuador por el Cuenca Juniors de la Segunda Categoría del Azuay.

Barcelona SC y un centenario trágico

La eliminación temprana en la Libertadores, con solo una victoria en fase de grupos y derrotas en casa ante Universitario de Perú y River Plate de Argentina, fue el primer gran revés del año.

El club torero no pudo reaccionar, y tras los malos resultados decidió un cambio en el timón. El DT ecuatoriano Segundo Alejandro Castillo fue reemplazado por el español Ismael Rescalvo.

La Copa Ecuador representaba una oportunidad para cerrar el año con un título oficial, pero Barcelona SC fue superado en la cancha y eliminado por Cuenca Juniors, equipo de Segunda Categoría.

La derrota 2-0, con goles de Feyiseitan Asagidigbi y Roberto ‘Tuka’ Ordóñez, dejó al ‘Ídolo del Astillero’ eliminado.

¿Qué le queda a Barcelona SC?

El equipo canario aún tiene opciones en la Serie A del fútbol ecuatoriano, aunque Independiente del Valle ya marca una clara diferencia.

Con 56 puntos en 26 partidos, IDV es líder, seguido de Barcelona con 47 y Liga de Quito con 44.

Restan cuatro fechas de fase regular y luego el hexagonal final, donde los seis mejores clasificados conservarán su puntaje. Para soñar con el título, Barcelona SC deberá ser contundente, ganar la gran mayoría de los partidos que aún le restan, y derrotar a IDV en la liguilla.

No obstante, el favoritismo del IDV para conquistar su segundo título local aumenta con el paso de las fechas.

¿Cuándo juega Barcelona SC?

Este fin de semana, en la fecha 27, Barcelona recibirá a la Universidad Católica el 31 de agosto del 2025. A su vez, el IDV será local ante Técnico Universitario el 30 de agosto.