El presente de Barcelona SC bajo la dirección técnica de Ismael Rescalvo ha dejado cifras llamativas, sobre todo cuando se analizan sus resultados en el Estadio Monumental en el campeonato nacional, con resultados que lo alejan del liderato de la tabla de posiciones.

El español Ismael Rescalvo llegó en junio de 2025 para reemplazar en el cargo al ecuatoriano Segundo Castillo, quien tomó el puesto vacante dejado por el argentino Ariel Holan en octubre de 2024. Los dos últimos tienen mejores números en sus primeros ocho partidos, tanto en casa como fuera de ella.

Más noticias:

Ismael Rescalvo con número en rojo

Ismael Rescalvo, que asumió el mando de los canarios en reemplazo de Segundo Castillo, apenas ha podido sumar cinco de los 15 puntos que disputó en condición de local, lo que representa un 33,3% de efectividad.

En el Monumental, Barcelona SC solo pudo festejar una victoria ante Orense. Los otros cuatro partidos terminaron con saldo negativo, con empates frente a Libertad y Técnico Universitario, además de derrotas contra Liga de Quito y Macará.

El contraste aparece cuando se observan los números fuera de casa. En tres encuentros obtuvo una victoria frente a El Nacional, otra ante Delfín y un empate frente a Independiente del Valle. Con esos resultados, alcanzó siete de nueve puntos en disputa, lo que equivale a un 77% de efectividad como visitante. De esta forma, su promedio general en estos ocho compromisos asciende al 55%.

El análisis resulta más claro cuando se compara con los entrenadores que lo precedieron. Segundo Castillo cosechó un 75% de efectividad como local (nueve de 12 puntos) y la misma cifra como visitante.

El argentino Ariel Holan, quien en su corto paso sumó un 77% en el Monumental (siete de nueve puntos) y un 80% fuera de casa (12 de 15). Ambos registros superan ampliamente los de Rescalvo en la actualidad. Su promedio general es de 78,5%.

En 25 fechas, BSC se ubica en la tercera posición con 44 puntos, los mismos que Liga de Quito, que ocupa el segundo lugar gracias a su mejor gol diferencia. En lo más alto de la tabla aparece Independiente del Valle con 53 unidades, firme candidato a quedarse con el título de la temporada.

El panorama inmediato no parece sencillo para Barcelona. En las cinco fechas restantes de la fase todos contra todos, los amarillos tendrán tres salidas complicadas ante Vinotinto en el estadio Olímpico Atahualpa, frente a Emelec en el George Capwell y contra Deportivo Cuenca en el Alejandro Serrano.

En el Monumental, por su parte, se medirán con Universidad Católica y Aucas, rivales que también buscan meterse en la pelea por los puestos altos de la tabla que los lleven al hexagonal final.

Entrenador Local – Puntos Promedio Visita – Puntos Promedio Promedio Total Ismael Rescalvo 5/15 33% 7/9 77% 55,5% Segundo Castillo 9/12 75% 9/12 75% 75% Ariel Holan 7/9 77% 12/15 80% 78,5%

Información externa: Barcelona SC

Confesionario con Gabriela Vargas