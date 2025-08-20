El viernes 20 de junio de 2025, Barcelona SC anunció a Ismael Rescalvo como su nuevo entrenador. Firmó un contrato hasta diciembre de 2026. Llegó como reemplazo del cuestionado ecuatoriano Segundo Alejandro Castillo.

Pasaron dos meses desde ese momento y el presente de Ismael Rescalvo con Barcelona SC no es el mejor. Son terceros en la tabla del campeonato nacional con 44 puntos, nueve menos que IDV, el líder con 53, que se apunta a ganar el título dejándolo con las manos vacías, aspecto que se repite a lo largo de su carrera.

Ismael Rescalvo no conoce de títulos

Ismael Rescalvo Sánchez nació el 2 de marzo de 1982 en Valencia, España. Su carrera como jugador la desarrolló íntegramente en la tercera división de la Comunidad Valenciana, siempre como defensa central o mediocentro defensivo.

Su salto al fútbol profesional lo dio como entrenador, pero antes tuvo una etapa de formación en el Torre Levante de su natal Valencia, donde sentó por cuatro temporadas las bases de lo que sería su carrera a futuro.

De julio de 2016 a agosto de 2017 prestó sus servicios al Envigado de Colombia y de febrero a junio de 2018 fue contratado por el Deportivo Independiente Medellín, campeón en nueve ocasiones de la Primera División de aquel país.

En julio del mismo 2018 fue anunciado por Independiente del Valle. Su etapa se cortó abruptamente en abril de 2019, cuando fue contratado como DT de Emelec, en medio de la polémica desatada entre ambos clubes.

“No hubiéramos llegado donde estamos hoy con el anterior cuerpo técnico (…) Para llegar a estas instancias tienes que consolidar un equipo que comparta valores y principios, un ADN, un sentir de familia que con Miguel Ángel (Ramírez) lo tenemos”, declaró Michel Deller, dirigente de IDV, en las semifinales de ida de la Sudamericana 2019 ante Corinthians en Brasil, evidenciando que la molestia continuaba.

“(…) La manera de actuar del anterior cuerpo técnico demostró que no era parte de la familia de Independiente“, sentenció.

Los del Valle derrotaron al ‘Timao’, avanzaron a la final, vencieron a Colón de Santa Fe en Asunción y levantaron el trofeo, para alegría de sus hinchas, de sus directivos y jugadores.

Su etapa en Emelec empezó en mayo de 2019 y finalizó en octubre de 2022, siendo la más larga de su carrera, quedándose a un paso de levantar el título de la Liga Pro en 2021, que finalmente ganó IDV.

Al cerrar su etapa en Ecuador, se hizo cargo del The Strongest de Bolivia en dos ocasiones, Mazatlán de México y Deportes Tolima, donde clasificó a los cuadrangulares finales del Torneo Apertura 2025, pero quedó al margen de la pelea por el título tempranamente.

En resumen, Ismael Rescalvo en Colombia, Ecuador, México y Bolivia no logró sumar títulos.

