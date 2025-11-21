Liga de Quito, es el ‘padre’ y ‘verdugo’ de Barcelona SC en 2025

Barcelona SC y Liga de Quito vuelven a verse las caras por cuarta vez en este 2025, en uno de los duelos más esperados del hexagonal por el título del campeonato ecuatoriano.

El compromiso se jugará este domingo 23 de noviembre, desde las 15:30, en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Aunque el encuentro promete emociones por lo que hay en juego, la realidad es que el duelo ha tenido un claro dominador: Liga de Quito, que está invicta ante Barcelona SC en lo que va del año, con tres victorias en tres partidos.

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El dominio albo sobre el ‘Ídolo’ del Astillero comenzó el 18 de junio, cuando ambos se enfrentaron en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la séptima jornada de la fase regular (partido aplazado).

Liga de Quito se impuso 3-1, con goles de Bryan Ramírez, Michael Estrada y Carlos Gruezo, mientras que Janner Corozo descontó para los toreros.

La segunda victoria llegó el 24 de julio, en el Estadio Monumental. En esa ocasión, el cuadro capitalino silenció Guayaquil con un 1-0, gracias a un auténtico golazo de Fernando Cornejo.

El último enfrentamiento se dio el 17 de octubre, ya en el hexagonal por el título, y fue el más contundente de todos.

Liga de Quito goleó 3-0 a Barcelona SC en el Rodrigo Paz Delgado, con tantos de Carlos Gruezo, Bryan Ramírez y José Quintero.

Un duelo clave por el cupo directo a la Libertadores

Barcelona SC buscará romper su mala racha ante los albos este domingo, en un partido clave de cara a lo que será el presupuesto de la próxima temporada y los objetivos deportivos.

Ambos equipos suman 61 puntos y comparten el segundo lugar del hexagonal, aunque Liga de Quito posee una amplia ventaja en la diferencia de goles (+26) frente a la de Barcelona (+6), además de tener un partido pendiente contra Independiente del Valle, el líder del torneo.

El duelo será decisivo, ya que el segundo puesto del hexagonal otorga el último cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el tercero deberá disputar la fase previa.