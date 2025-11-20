El Campeonato Ecuatoriano 2025 continúa con una nueva jornada que promete un auténtico partidazo. Este domingo 23 de noviembre, Barcelona SC recibirá a Liga de Quito en el Estadio Monumental de Guayaquil.

El compromiso corresponde a la sexta fecha del hexagonal final, que además marca el inicio de los partidos de revancha en esta fase decisiva del torneo.

Vuelve la señal abierta al fútbol ecuatoriano

El encuentro entre toreros y albos tendrá una particularidad: será transmitido por señal abierta, repitiendo lo ocurrido en la segunda jornada del hexagonal, cuando por decisión del presidente Daniel Noboa, el duelo Liga de Quito vs. Barcelona SC también se emitió de manera gratuita en todo el país.

Aunque en esta ocasión el mandatario no se ha pronunciado al respecto, uno de los canales estatales confirmó oficialmente la transmisión abierta del compromiso, que promete ser uno de los más atractivos de la fecha.

Durante el hexagonal, otros encuentros también se han transmitido bajo este formato, como el Delfín vs. Deportivo Cuenca (31 de octubre), que además sirvió como antesala a las celebraciones por la Independencia de Cuenca.

Un duelo decisivo por la Libertadores

El choque entre Barcelona SC y Liga de Quito será determinante en la pelea por el último cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Ambos equipos llegan igualados con 61 puntos, aunque los dirigidos por el brasileño tiago Nunes ocupan el segundo lugar gracias a su mejor diferencia de gol (+26) frente a la de Barcelona (+6).

Además, Liga de Quito aún tiene un partido pendiente ante Independiente del Valle, líder absoluto del torneo, lo que le otorga una ligera ventaja en la tabla.

Por su parte, Independiente del Valle ya tiene asegurado su cupo directo a la Libertadores, al haber sido el mejor equipo en la fase regular.

El segundo boleto directo será para el club que termine con mejor puntaje en el hexagonal sin contar a IDV.

El partido está programado para las 15:30 (hora de Ecuador) y se espera un lleno total en el Monumental de Guayaquil.