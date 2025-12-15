Barcelona SC sorprendió la noche del lunes 15 de diciembre al publicar un comunicado oficial en el que manifestó su rechazo al formato de competencia de la Liga Profesional, apenas horas después de que el Consejo de Presidentes ratificara el sistema para 2026, con ligeras variaciones respecto al de 2025.

El club amarillo expresó su malestar por el incremento en la cantidad de partidos, señalando que dicho aumento no guarda relación con los ingresos que reciben los equipos.

Barcelona SC critica el impacto económico del formato

En el comunicado, el ‘Ídolo del Astillero’ advierte que el modelo de competencia actual.

“Profundiza la crisis económica del fútbol ecuatoriano y afecta el interés del público“, detalla BSC.

El club detalla que el aumento de partidos trae consigo mayores gastos en:

Viajes

Concentraciones

Logística

Y denuncia que estos costos crecientes no se ven compensados por los ingresos, especialmente por derechos de televisión, rubro en el que, según Barcelona, recibieron una reducción significativa.

El comunicado señala:

“En 2025, Barcelona SC recibirá USD 1,2 millones por derechos de televisión, cuando en 2023 este valor alcanzaba los USD 3,6 millones.”

Es decir, un descenso de más del 50%, según el club.

Barcelona anuncia que jugará 2026 “bajo protesta”

La institución afirma que disputará la próxima temporada en desacuerdo con el sistema aprobado:

“Jugaremos el próximo año bajo protesta con este sistema de campeonato, que lo único que hace es terminar de afectar la economía de los clubes.”

Barcelona también cuestionó problemas estructurales en la comercialización de derechos audiovisuales:

“No podemos seguir pagando los platos rotos por malas gestiones de terceros.”

Reacción negativa de la hinchada

El mensaje no fue bien recibido por gran parte de la afición amarilla en redes sociales.

Muchos hinchas criticaron que el club publique este tipo de comunicados cuando aún disputa un partido clave para asegurar el cupo directo a la Copa Libertadores.

Otros usuarios recordaron que Barcelona ganó sus campeonatos de 2012 y 2016 disputando más de 40 partidos, por lo que consideran que el argumento del número de encuentros no es del todo válido.

