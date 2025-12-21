Antes de enfrentarse entre sí en la última fecha del torneo nacional Barcelona SC e Independiente del Valle rindieron homenaje a Mario Pineida, futbolista torero, tras su fallecimiento por un asesinato. En medio del acto, los jugadores de Barcelona SC derramaron lágrimas.

El homenaje de parte de Barcelona SC e Independiente del Valle para Mario Pineida

El choque entre Barcelona SC e Independiente del Valle se llevó a cabo durante este domingo 21 de diciembre del 2025. El fallecimiento de Mario Pineida, víctima de un ataque armado, se produjo el miércoles 17 de diciembre.

El lateral zurdo que perdió su vida había formado parte de la escuadra rayada, así como de la torera. De tal manera, tanto el equipo guayaquileño como el de Sangolquí tuvieron un gesto y honraron la memoria del jugador oriundo de Santo Domingo.

La escuadra torera saltó a la cancha con camisetas con el dorsal del futbolista, así como con un brazalete que contaba con el número que él utilizaba: el 2. Los rayados, por su parte, elaboraron un cartel con la frase: “Siempre con nosotros, Marito“, bajo el cual los dos planteles compartieron una fotografía.

Las lágrimas de los jugadores de Barcelona SC

Después de que ambas escuadras realizaron los actos previos al compromiso debido al deceso de Pineida, un nuevo evento se llevó a cabo. El estadio realizó un minuto de silencio en memoria del futbolista y las lágrimas vencieron a los futbolistas de Barcelona SC.

Una vez que finalizó el minuto de silencio, Octavio Rivero rompió en llanto. Tras ello, logró reponerse para jugar el partido con el ‘Ídolo’. Bryan Carabalí fue otro de los futbolistas que derramaron lágrimas durante el homenaje.

Entre otros de los futbolistas conmovidos estuvieron Joao Rojas y Cristian Solano. Antes, el 18 de diciembre, el acto también se repitió en la final de la Copa Ecuador, lo mismo ocurrió en el resto de partidos de la última fecha del campeonato nacional.

Mario Pineida y su carrera en Independiente del Valle y Barcelona SC

Mario Pineida dio sus primeros pasos futbolísticos en el Panamá de Guayaquil, sin embargo, Independiente del Valle lo fichó y realizó su debut profesional. Con el club rayado estuvo entre 2010 y 2015 antes de pasar a Barcelona SC.

Dentro del club torero se mantuvo hasta su fallecimiento en este 2025. Sus únicas etapas lejos fueron en dos préstamos, uno al Fluminense de Brasil y otra a El Nacional.

Con Barcelona SC ganó dos campeonatos ecuatorianos. A su vez, suma un Torneo Carioca y una Taça Guanabara con el ‘Flu’ y una Copa Ecuador con los puros criollos. También fue llamado a la Selección de Ecuador.

