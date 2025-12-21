El asesinato de Karen Juliana Grunauer Franco ocurrió la tarde del 19 de diciembre de 2025 en el sitio La Aurora, en el cantón Daule. La mujer, de 32 años, salió del sepelio del futbolista Mario Pineida y minutos después hombres desconocidos interceptaron el vehículo en el que se movilizaba. La Policía investiga las circunstancias y a los responsables.

El asesinato de una mujer ocurrió después de acudir al velatorio de Mario Pineida

Karen Juliana Grunauer Franco murió por varios impactos de bala. El crimen se registró aproximadamente a las 17:40, luego de que la mujer asistiera al sepelio del futbolista Mario Pineida, quien fue enterrado en Daule.

La víctima se trasladaba en un vehículo de color plomo junto con un hombre, quien resultó herido durante el ataque armado.

Según datos oficiales de la Policía Nacional, un vehículo interceptó el paso del auto en el que se movilizaba Grunauer. Luego, quienes iban en ese carro dispararon en varias ocasiones.

Los proyectiles alcanzaron a la mujer, quien falleció en la calle 19 de Agosto, en el sector de La Aurora. El conductor resultó herido y fue llevado a una casa de salud para que fuera atendido.

Personal policial acordonó la zona para realizar el levantamiento del cadáver y recabar pruebas y realizar las investigaciones.

No se sabe si el asesinato de la mujer se relaciona con la muerte de Mario Pineida

Por el momento, se desconoce si existe relación entre ambos asesinatos. El futbolista de Barcelona, Mario Pineida, murió luego de que fuera acribillado la tarde del miércoles 17 de diciembre de 2025 en un local comercial en Guayaquil.

El caso permanece en investigación. Los agentes recaban testimonios, revisan cámaras de seguridad del sector y analizan la ruta de los vehículos involucrados.

La Policía Nacional informó que continuará con las indagaciones para esclarecer las motivaciones del crimen y establecer responsabilidades penales en el asesinato de Karen Juliana Grunauer Franco, así como el del futbolista Mario Pineida.

