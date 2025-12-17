La tarde de este miércoles 17 de diciembre, el fútbol ecuatoriano recibió una noticia devastadora, Mario Pineida, jugador de Barcelona SC, fue asesinado en un ataque armado registrado en el sector de Sauces 6, en el norte de Guayaquil.

Más noticias:

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según informó el coronel Edison Palacios, jefe del Distrito Modelo, en una rueda de prensa ofrecida en el lugar de los hechos, el ataque ocurrió alrededor de las 16:00, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra Mario Pineida y otra persona que lo acompañaba.

Tras verificar la identidad de las víctimas, las autoridades confirmaron que uno de los fallecidos es Mario Pineida, lateral de Barcelona SC.

“El ataque dejó además a una persona herida: la madre del futbolista, quien recibió un impacto leve en la cabeza y fue atendida por paramédicos. Se encuentra fuera de peligro”, señaló el miembro de la Policía Nacional.

Crnel. Edison Palacios, jefe del distrito Modelo, explica lo acontecido esta tarde en el caso Mario Pineida. https://t.co/5ZxY10P0F7 pic.twitter.com/qpQqjssvN7 — Juan Francisco Rueda (@juanfranrueda_) December 17, 2025

La investigación en marcha

Las unidades policiales e investigativas permanecen en el lugar recopilando evidencias y testimonios.

“Las unidades investigativas se encuentran levantando información y realizando todas las diligencias para esclarecer el caso”, informó el coronel Palacios.

Criminalística determinará el número exacto de disparos y otros detalles balísticos. El procedimiento se realiza bajo la supervisión del Fiscal de turno.

Hasta las 19:00, agentes de la Policía Nacional, Medicina Legal y Criminalística continuaban trabajando en la avenida Isidro Ayora, en Sauces 6, donde se realizó el levantamiento del cadáver y la búsqueda de indicios que ayuden a reconstruir lo ocurrido.

Un crimen que conmociona al fútbol ecuatoriano

La muerte de Mario Pineida, de 33 años, ha generado consternación en el deporte nacional.

El lateral vistió las camisetas de Barcelona SC, Independiente del Valle, El Nacional. y Fluminense, además de ser parte de la Selección de Ecuador en distintas etapas.

Los clubes de Liga Profesional de Fútbol, jugadores y excompañeros han expresado su pesar y solidaridad con la familia del futbolista.

El Confesionario – Martha Fierro nos pone en jaque