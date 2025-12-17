Mario Pineida, futbolista de Barcelona SC, falleció este miércoles 17 de diciembre del 2025 a raíz de un ataque armado. El lateral derecho fue asesinado en la ciudad de Guayaquil en horas de la tarde en el interior de una carnicería.

El asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona SC

Mario Pineida se encontraba en la zona norte de la urbe portuaria cuando fue víctima de un ataque armado. El futbolista se encontraba acompañado cuando se produjo el atentado contra su vida. Un video en redes sociales dio cuenta del suceso.

EL COMERCIO pudo confirmar el hecho con fuentes del Ministerio del Interior y la DINASED. Este se produjo en el sector Samanes 6 y el futbolista se encontraba con su pareja. Barcelona SC se pronunció sobre el acto, la Policía Nacional aún no lo ha hecho ni ha brindado detalles oficiales.

Pineida y el conjunto torero debían disputar la última fecha del campeonato este domingo 21 de diciembre del 2025. El equipo tenía fijada su partido final del torneo frente a Independiente del Valle.

Barcelona SC se despidió de Mario Pineida

Instantes después del hecho, Barcelona SC rompió el silencio con respecto al hecho. El club ratificó la noticia por medio de sus redes sociales y señaló que a futuro señalarán que acciones se tomarán en memoria del jugador.

“Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra (…) Solicitamos a nuestros socios e hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor”; expresó el club.

Clubes del fútbol nacional también se sumaron al sentir de los toreros y enviaron sus condolencias.

Otros ataques armados sobre futbolistas en Ecuador en 2025

El nombre de Mario Pineida se suma a los de otros futbolistas que han sufrido ataques armados en 2025. En septiembre, Ariel Suárez de Orense sobrevivió a uno, mientras que Maicol Valencia y Leandro Yépez de Exapromo y Jonathan González de 22 de Julio fallecieron en circunstancias similares.

Jostin Mero, quien había sido futbolista juvenil del Manta, también falleció luego de un atentado contra su vida en septiembre. En octubre, Bryan ‘Cuco’ Angulo fue víctima de un presunto intento de asesinato cuando se dirigía a un entrenamiento. A inicios del 2025, además, Richard Mina de Liga de Quito fue herido en un asalto.

