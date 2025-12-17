Mario Pineda, jugador de los registros de Barcelona SC, fue víctima de un trágico ataque armado la tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025, en el que perdió la vida en el norte de Guayaquil, junto a otra persona más.

Mario Pineida se sumó a la lista de jugadores de Barcelona SC que perdieron la vida trágicamente, principalmente en siniestros de tránsito, que han dejado una huella de profundo dolor en el mundo del equipo amarillo.

Mario Pineida fue asesinado en Guayaquil

A las 17:26 de este miércoles, Barcelona SC confirmó el fallecimiento de Mario Pineida. En sus redes sociales colgó una nota de pesar con la que despedía al jugador que ganó los títulos del campeonato nacional de 2016 y 2020.

“(…) Barcelona Sporting Club informa (…) que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, mencionaron.

Agregaron que en las próximas horas darán a conocer sobre los actos oficiales que pondrán en marcha en su memoria.

Pidieron a los socios, hinchas y a la opinión pública “elevar una oración por el descanso de su alma”.

El ‘Pitbull’ se formó y debutó profesionalmente en Independiente del Valle en 2010. Luego jugó en Barcelona SC y El Nacional en Ecuador, y tuvo un fugaz paso por Fluminense de Brasil en 2022.

Con la Selección de Ecuador jugó 10 partidos, repartidos entre las eliminatorias a los Mundiales Rusia 2018 y Catar 2022, y la Copa América Chile 2015 y Brasil 2021.

Carlos Muñoz falleció trágicamente en 1993

El país se conmocionó al conocer el deceso del delantero del BSC, Carlos Muñoz, quien sufrió un violento siniestro cuando se dirigía a Playas, en la provincia del Guayas.

Fue el 26 de diciembre de 1993, cuatro días después de haber sido determinante al anotar tres goles contra El Nacional para que los toreros se clasificaran para la Copa Libertadores de 1994. Ese fue su último partido de fútbol.

Antes integró el plantel de Barcelona SC que llegó a la final de la Copa Libertadores en 1990, y de la Selección de Ecuador en la Copa América en 1993, donde la Tri alcanzó el cuarto puesto, el mejor en sus participaciones en el torneo.

Para los hinchas de BSC, el ‘Frentón’ es uno de sus principales ídolos, al punto que la general sur del estadio Monumental, donde se ubica la barra organizada, lleva el nombre del jugador que también jugó en Everest, Olmedo, Audaz Octubrino y Filanbanco.

Jimmy Izquierdo enlutó al barcelonismo

Jimmy Izquierdo no murió inmediatamente en el siniestro de tránsito en el que estuvo involucrado, sino que estuvo cerca de un año en coma, antes de fallecer.

El siniestro de tránsito se registró el 30 de abril de 1993 en la vía que une Manta con Guayaquil, cuando el defensor se movilizaba a ver a sus padres, mientras era jugador de Delfín.

Con BSC ganó los títulos nacionales de 1985, 1987, 1989 y 1991. Fue vicecampeón de la Copa Libertadores de América en 1990. Se caracterizaba por su potente remate.

También integró la Selección de Ecuador con Dušan Drašković como entrenador.

