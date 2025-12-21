Barcelona SC jugará este domingo 21 de diciembre su último partido de la temporada ante Independiente del Valle. En aquel cotejo, el equipo se jugará su clasificación a grupos de Copa Libertadores y dedicará el partido a Mario Pineida, futbolista del club que falleció.

La dedicatoria de Barcelona para Mario Pineida

Mario Pineida falleció a raíz de un asesinato el miércoles 17 de diciembre del 2025. Tras ello, el conjunto torero confirmó la noticia con una nota de pesar y, posteriormente, señaló como rendiría homenaje al futbolista.

El conjunto torero manifestó que retirará el dorsal 2, número del futbolista, para la temporada 2026 y también sostuvo que realizará un homenaje. Este último acto se llevará a cabo en la Noche Amarilla de la campaña venidera.

Antes de su partido frente a Independiente del Valle, este 21 de diciembre, el conjunto torero se volvió a pronunciar y dedicó el cotejo venidero al fallecido lateral derecho. Por de sus redes realizó una publicación cuya descripción decía: “Va por ti, Mario”, señaló.

El conjunto guayaquileño adjuntó también una ilustración. En ella, el futbolista lucía en el fondo y estaba acompañado de un balón y unos botines, en los cuales se mostraba el número que utilizó.

Barcelona SC también va por la Copa Libertadores

En el partido en el que honrará a Mario Pineida ante Independiente del Valle, también se juega su última chance de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Para conseguirlo sin depender de resultados externos, el conjunto canario está obligado a vencer.

De cara al partido, el elenco guayaquileño llegará con 67 unidades en la tabla de la liguilla por el título y se enfrentará a un equipo que ya se coronó campeón. Por detrás del conjunto torero aparece Liga de Quito, que también busca el cupo directo a los grupos de la Libertadores y solo está a un punto de los toreros.

En caso de no derrotar a Independiente del Valle, el cuadro canario necesitará que los albos obtengan un resultado igual o inferior en su compromiso. La escuadra azucena, en simultáneo a las 16:30, jugará frente a Universidad Católica.

El asesinato de Mario Pineida, jugador de Barcelona SC

En la tarde del miércoles 17 de diciembre, el jugador de Barcelona SC llegó acompañado a una carnicería ubicada en Samanes 6, al norte de Guayaquil. Cuando se disponía a salir del local, fue abordado por dos sujetos.

El futbolista alzó las manos ante los atacantes, pero recibió un disparo y luego otros impactos cuando ya estaba en el suelo. La mujer que lo acompañaba también fue alcanzada por los proyectiles y falleció en el lugar.

Tras el ataque, los agresores escaparon. Dos personas que se encontraban en el establecimiento lograron ponerse a resguardo y no sufrieron heridas. Más tarde, integrantes del plantel de Barcelona SC acudieron a la escena y el club expresó su pesar, mensaje que fue respaldado por el fútbol ecuatoriano.

Información adicional: Los ‘toreros’