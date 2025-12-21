Barcelona SC cae en la última fecha y jugará ‘repechaje’ de Libertadores

Barcelona SC visitó a Independiente del Valle durante este domingo 21 de diciembre del 2025 y cayó por 1-0. El conjunto torero, que sufrió el fallecimiento de su futbolista Mario Pineida en días previos al cotejo, no jugará grupos de la Copa Libertadores ni recibirá los tres millones de dólares de premio por clasificarse.

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Barcelona SC y la posibilidad de llegar a la Copa Libertadores

De cara a la última fecha, Independiente del Valle ya se presentaba como campeón y con su boleto a la Copa Libertadores garantizado. A su vez, Universidad Católica también tebnía asegurada su participación en el torneo continental, luego de consagrarse en la Copa Ecuador.

En este escenario, Barcelona SC ocupaba el segundo puesto de la liguilla por el título y, si lograna sostener esa posición, accedería directamente a la fase de grupos del certamen continental. No obstante, Liga de Quito se mantenía como su principal perseguidor, en el tercer lugar y a solo un punto de diferencia.

Si el conjunto torero conseguía una victoria en el encuentro programado para las 16:30 en el estadio de Chillo Jijón, sellaría su clasificación a la fase de grupos sin depender del resultado de los albos, pues la ventaja en la tabla sería definitiva.

Barcelona SC buscaba llegar tras el deceso de Mario Pineida

Barcelona SC afrontó su compromiso apenas días después del fallecimiento de Mario Pineida, ocurrido el miércoles 17 de diciembre de 2025. Antes del cotejo, el 30 de diciembre, el cuadro torero acudió al sepelio del lateral derecho.

En la previa del encuentro, el conjunto torero dedicó el cotejo al futbolista y volvió a expresarse públicamente a través de sus redes sociales. En una publicación, Barcelona SC compartió el mensaje “Va por ti, Mario”, junto a una ilustración en la que se destaca la figura del jugador, un balón y los botines con el dorsal 2.

Tras el crimen, la institución ya había manifestado su pesar y anunciado que retirará el número que utilizó Pineida a partir de la temporada 2026, además de realizarle un homenaje en la próxima Noche Amarilla. El plantel y el fútbol ecuatoriano acompañaron el mensaje de duelo en las horas posteriores al hecho.

Alineaciones de Barcelona SC vs. Independiente

Barcelona SC: José David Contreras (arquero); Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla (defensas); Jhonny Quiñónez, Jean Montaño, Cristian Solano, Joao Rojas, Joaquín Valiente (volantes); Octavio Rivero (delantero).

Independiente del Valle: Guido Villar (arquero); Tiago Santamaría, Mateo Carabajal, Andy Velasco, Layan Loor (defensas); Jordi Alcívar, Justin Lerma, Cristian Zabala, Arroyo Vernaza, Ronald Briones (volantes); Claudio Spinelli (delantero).

Información adicional: El ‘Ídolo’