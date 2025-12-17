Antonio Alvarez, presidente de Barcelona SC, publicó en sus redes sociales personales el mediodía de este miércoles 17 de diciembre de 2025 un enérgico comunicado en contra de los jugadores del primer plantel, en el que lanzó una severa advertencia.

El pronunciamiento de Antonio Alvarez fue en respuesta a otro previo que emitieron los futbolistas de Barcelona SC, en el que anunciaban la paralización de sus entrenamientos por falta de pago de cuatro de sus sueldos.

Antonio Alvarez advirtió sobre la seguridad de un jugador

Antonio Álvarez acusó a los jugadores de Barcelona SC de no tener un comportamiento profesional fuera de las canchas, lo que ha incidido en el nefasto año deportivo en el que los títulos se les esfumaron rápidamente.

“(…) me toca salir a contar verdades y romperlos también (…) pasan de joda, con mujeres y de farra en farra”, aseguró el principal directivo del equipo guayaquileño en el largo texto publicado.

Hizo un repaso de partidos perdidos en la Copa Libertadores, ante Macará y Manta, “estando al día”, y frente a Cuenca Juniors, equipo de la Segunda Categoría del Azuay, que los eliminó de la Copa Ecuador por 2-0 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Detalló que en el proyecto de 2026 no contarán con 10 jugadores de la actual plantilla. “(…) algunos se ganan el sueldo a vaca y llegan borrachos y se van a acostar al departamento médico porque están enfermos”.

Para Álvarez, el trato a sus jugadores ha sido de “reyes”, porque tienen acceso a viajes en vuelos chárter, hoteles cinco estrellas, comida y “todo maravilloso”, pero asimismo en ese párrafo reveló que la seguridad de un jugador estaba en peligro.

“(…) a uno de ellos le puse seguridad privada (pagada por mí) porque lo amenazaron de muerte, según él”, sin dar más detalles y sin revelar el nombre del involucrado.

En horas de la tarde se confirmó la muerte de Mario Pineida, jugador de BSC, en un violento ataque armado suscitado en el norte de Guayaquil.

Expreso pudo confirmar con una fuente del equipo que Pineida no era el futbolista que solicitó seguridad privada, sino Dixon Arroyo, quien llegó al club en 2024 procedente del Inter Miami.

La seguridad brindada a Arroyo es desde enero de este año, según detalló la fuente consultada.

El fútbol ecuatoriano está de luto

Martha Fierro nos dejó en jaque mate