Esta es la versión de Pedro Pablo Perlaza, después de salir de Aucas

El lateral derecho Pedro Pablo Perlaza fue separado de Aucas previo a su partido con Racing en Copa Libertadores. El futbolista dio su versión de los hechos tras la salida.

A punto de cumplir un año con los colores de la casaca oriental, el jugador ecuatoriano fue separado del club con el cual consiguió el primer título de su historia. Su arribo a la escuadra se había dado en junio de 2022 luego de otra abrupta desvinculación de Independiente del Valle.



Por medio de un comunicado, el plantel de Chillogallo hizo oficial la ruptura del contrato por mutuo acuerdo. Asimismo, este especificó que en Aucas se considera el respeto, la ética y la integridad de sus miembros como bases fundamentales.



Así como el plantel hizo pública la salida y dio su postura, el DT César Farías también explicó por qué había sucedido. El venezolano explicó que Perlaza había caído en actos de indisciplina y esa fue la razón para sacarlo de sus filas.



Ante los pronunciamientos, Perlaza también reaccionó en su defensa. Este conversó con la Radio MachDeportes y se refirió al momento actual y a los sucesos previos con sus planteles anteriores. De igual forma expuso los motivos por los cuales, de acuerdo a él, no continuó y pidió disculpas a la afición.



"Como siempre yo quedo como el malo. Así quedé en Liga de Quito, en Independiente y ahora en Aucas, pero arriba hay un Dios. Ahora, no sé, siempre que voy a un club, este juega una final", manifestó.



¿Cuál fue el acto de indisiciplina?

Perlaza explicó que el error que le costó dejar las filas aurigranas fue el llegar tarde a un entrenamiento debido a una emergencia. Tras ello tuvo un cruce con César Farías.



"Pasó un inconveniente con mi hermano. Tuvo un accidente y lo atropelló un carro. El entrenamiento era a las 9 de la mañana en Puembo y me quedaba un poco lejos. Igual llamé a Ricardo Morales, coordinador, para avisarle del problema. Le dije: 'hermano, voy llegando 10 minutos tarde, a ver si le puedes decir al profe' (...) Llegué y el profesor me dijo que, para llegar tarde y que discutamos, mejor no vaya y hable con el presidente", relató Perlaza.



Después de aquel acto, este no creyó que lo que Farías le había dicho. Pese a ello, conversó con su agente y la dirigencia, pues el DT no quería que continúe en la plantilla.



El lateral derecho, además, señaló que ha contado con el apoyo de excompañeros de la escuadra. A su vez, este espera tener un momento para pedir disculparse con el venezolano y el platel.

