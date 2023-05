Las razones de Aucas para separar a Pedro Pablo Perlaza

Los jugadores de Aucas celebran el gol que anotó Rómulo Otero ante Emelec, el 9 de abril del 2023. Foto: Aucas

Redacción Bendito Fútbol (D)

César Farías dio algunas razones por las que el defensor ecuatoriano Pedro Pablo Perlaza fue separado del primer plantel del Aucas.

La mañana del martes 23 de mayo de 2023 trascendió que Pedro Pablo Perlaza fue separado del equipo principal de Aucas, al que llegó a mediados de 2022 desde Independiente del Valle y con el que fue campeón de la LigaPro tras vencer a Barcelona SC con un marcador global de 1-0.



En horas de la noche el DT César Farías se encargó de disipar las dudas generadas en torno al tema y explicó porque Pedro Pablo Perlaza no continuaba siendo parte del equipo principal de Aucas.



"El domingo no llegó a tiempo al entrenamiento y tampoco se presentó. Por eso no fue convocado por una decisión disciplinaria", dijo César Farías, minutos después de haberse consumado la derrota de Aucas 1-2 ante Racing por la Copa Libertadores en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.



"No voy a hablar más del tema y tampoco hablaré mal del jugador porque le tengo aprecio, pero hay cosas que no se pueden tolerar y hemos tomado todos la decisión", agregó César Farías, dando por cerrada la etapa de Pedro Pablo Perlaza en Aucas.



A sus 32 años Pedro Pablo Perlaza pasó por Aucas, Independiente del Valle, Liga de Quito, Delfín, Colón FC, Liga de Portoviejo, Macará, Deportivo Quevedo, Esmeraldas Petrolero, Rocafuerte, América de Quito y Juventus de Esmeraldas.

​

Pedro Pablo Perlaza pasó de ser uno de los jugadores más requeridos en la Liga Pro, a ser uno más. Lamentablemente en sus últimas temporadas no salió bien de ningún club. pic.twitter.com/4Oh3AWkNFA — Johnny Vanoni (@johnnyvanoni) May 24, 2023

Aucas confirmó separación de Perlaza

El miércoles 24 de mayo Aucas, a través de sus redes sociales oficiales, confirmó la separación de Pedro Pablo Perlaza.



"(...) informamos que se tomó la decisión de terminar la relación contractual por mutuo acuerdo con el jugador Pedro Pablo Perlaza", anunció Aucas.



Agregaron que "el respeto, la ética y la integridad son pilares fundamentales" que se tienen que cumplir en todos los integrantes de Aucas.

Visita nuestros portales: