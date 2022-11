Arturo Vidal desafía al Real Madrid para el Mundial de Clubes

Arturo Vidal, del Flamengo, con la medalla de campeón de la Copa Libertadores. Foto: EFE

Arturo Vildal no deja de ser tendencia. Esta vez no se trata de las pifias que recibió en el estadio Monumental del Guayaquil, cuando se escuchó “No vas al Mundial, no vas al Mundial” en relación a Qatar 2022. Ahora, el jugador araucano ha desafiado con duras palabras al Real Madrid de cara al próximo Mundial de Clubes.

El Mundial de Clubes es una tarea pendiente para el Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores disputada en Guayaquil.

El equipo de Río de Janeiro ya fue subcampeón en el 2019, al perder en la final ante Liverpool de Inglaterra.

Ahora, el 'Fla' tendrá una nueva oportunidad de conquistar ese título y en el horizonte aparece el Real Madrid, campeón de la Champions League, como el equipo más fuerte.

Fue así que durante las celebraciones por la conquista de la Copa Libertadores, en Río de Janeiro, Arturo Vidal tuvo duras palabras para el Real Madrid. Para decirlo de otro modo, según Vidal el Flamengo derrotará al poderoso elenco merengue cuando se enfrenten en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Los videos de sus declaraciones circulan en las redes sociales. "Real Madrid te vamos a romper...", dijo el chileno.

El Mundial de Clubes

En la Copa Mundial de Clubes de la FIFA se citan los campeones de cada confederación y un representante del país anfitrión.

Hasta el momento, no se ha confirmado el lugar ni las fechas para la realización del próximo Mundial de Clubes. Una de las razones es que el Mundial Qatar 2022 finalizará el 18 de diciembre del 2022.

Eso sí, ya hay equipos clasificados como el Real Madrid (UEFA), Flamengo (Conmebol), Seattle Sounders (Concachampions), entre otros.

Liga jugó el Mundial de Clubes

Liga de Quito es el equipo ecuatoriano que ha disputado el Mundial de Clubes, torneo que enfrenta a los campeones de los distintos torneos continentales. En la final del 2008, los albos llegaron como campeones de la Copa Libertadores y retaron al Manchester United.

En la primera prueba, Liga se enfrentó al Pachuca de México. El cuadro universitario derrotó 2 a 0 en la semifinal del certamen, con las anotaciones de Claudio Bieler y Luis Bolaños.

Por su parte, el Manchester United, campeón de la Champions League, venció 5 a 3 al Gamba Osaka. Los goles fueron de Nemanja Vidic, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney (2) y Darren Fletcher.

El 21 de diciembre del 2008 se enfrentaron los campeones de la Copa Libertadores y de la UEFA Champions League.

Edgardo Bauza, DT de la 'U', alineó con: José Cevallos; Norberto Araujo, Renán Calle, Diego Calderón, Jairo Campos; Néicer Reasco, Luis Bolaños, Patricio Urrutia, William Araujo, Damián Manso; Claudio Bieler.

A los 73 minutos, el ariete Wayne Rooney marcó el único gol del compromiso. Manchester United ganó 1-0.

