Seis árbitras romperán roles de género en el Mundial de 2022

Yoshimi Yamashita nació en Nakano, Japón, el 20 de febrero de 1986. Estuvo en el Mundial femenino del 2017, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la Copa Asiática Femenina. Fotos: FIFA, UEFA Y CONFEDERACIONES

Ronald Ladines

Durante cuatro años, 80 juezas de línea se prepararon en capacitaciones y competiciones de Conmebol, en la carrera por llegar al Mundial de Catar 2022. Al final, solo la brasileña, Neuza Back, fue escogida entre los árbitros que estarán en la cita.

La asistente ecuatoriana, Mónica Amboya, formó parte de este proceso, pese a no ser seleccionada, se mostró feliz por la designación de una de sus compañeras, a quien califica como una “gran profesional”.

Amboya estuvo en el Mundial Sub-17 de Brasil, el 2019, y buscaba un puesto en el de mayores. “No se dio por el tema de cupos, pero las 80 juezas que estuvimos en el proceso dimos todo; que una de nosotras vaya es un logro”, dijo.

Back es la única sudamericana entre el grupo de seis mujeres elegidas por la FIFA, que por primera vez dirigirán un mundial masculino de mayores.

Neuza Back nació en Santa Catarina, Brasil, el 11 de agosto de 1984. Entre sus principales logros está dirigir en los torneos Conmebol y el Mundial de Clubes del 2021.Fotos: FIFA, UEFA Y CONFEDERACIONES

A ella se suman las centrales Stéphanie Frappart, Salima Mukansanga, Yoshimi Yamashita; y las asistentes Karen Díaz Medina y Kathryn Nesbitt. La FIFA realizó el anuncio en mayo de 2022, que incluyó a 36 árbitros, 69 líneas y 24 colegiados para el VAR.

Entre las mujeres designadas hay una representante de Europa, una de Asia, una de África y dos de Norteamérica.

Kathryn Nesbitt nació en Seattle, Estados Unidos, el 11 de noviembre de 1988. Dirige en la MLS desde el 2015 y el año pasado estuvo en el juego de eliminatorias de la Concacaf entre Canadá y Bermudas.Fotos: FIFA, UEFA Y CONFEDERACIONES

“Al principio se vio como simple inclusión de género, pero con el tiempo la mentalidad cambió, ahora se sabe que estamos donde estamos por capacidad. Somos capaces de cumplir con las mismas exigencias técnicas y físicas de los compañeros varones”, dijo Amboya a este Diario, vía telefónica.

La inclusión de árbitras en los partidos masculinos ya cuenta con buena aceptación entre los futbolistas, afirma Amboya. Reconoce que al principio sí hubo deportistas que rechazaban su autoridad.

Karen Díaz Medina nació en Aguascalientes, México, el 10 de noviembre de 1984. Dirige partidos de la Liga de su país desde 2016. Participó además en clasificatorios para los últimos mundiales juveniles masculinos. Fotos: FIFA, UEFA Y CONFEDERACIONES

La FIFA de a poco fue integrando a juezas en competencias masculinas. Amboya es la única en el torneo ecuatoriano y además del campeonato juvenil, también tuvo participaciones en los torneos de clubes de la Conmebol.

Al igual que ella, las árbitras escogidas para el Mundial de Catar cuentan con un palmarés que suma juegos en sus ligas profesionales locales, la Champions y la UEFA Europa League. Es el caso de la francesa Frappart.

“El profesionalismo no es algo que se discuta dependiendo del género. Estamos dando pasos gigantes y la idea es que esta inclusión por méritos nos brinde más espacios en el fútbol”, dijo la árbitra Amboya.

La histórica Frappart

La jueza francesa, de 36 años, fue noticia mundial en marzo del 2021, tras convertirse en la primera mujer en dirigir un partido de eliminatorias mundialistas. Estuvo en el duelo entre Países Bajos y Letonia, por la UEFA.

Frappart ya había marcado otros hitos, cuando dirigió el partido entre Juventus y el Dinamo de Kiev, por la Champions League; y el Granada y el Omonia Nicosia, por la Europa League; ambos juegos se dieron en el 2020.

Stéphanie Frappart nació en Le Plessis, Francia, el 14 de diciembre de 1983. Dirigió en los torneos UEFA y fue elegida la mejor árbitra del mundo en 2019 y 2020. Fotos: FIFA, UEFA Y CONFEDERACIONES

“Quiero arbitrar en Primera por mis competencias, no por ser mujer. Quiero animar a que las chicas empiecen a arbitrar, que vean que es posible”, dijo en una entrevista para el diario francés L’Equipe.

Dejó el baloncesto para ser árbitra

Salima Mukansanga era deportista en Ruanda, soñaba con jugar baloncesto profesional e incorporarse a la WNBA; la liga más importante, que se encuentra en Estados Unidos. Sin embargo, complicaciones económicas la obligaron a buscar otros retos y recaló en el arbitraje de fútbol.

Estaba lista para integrarse a la selección Sub-17 de baloncesto en su país, pero por su edad (14), le dijeron que esperase más tiempo. Se sintió decepcionada y se inscribió a un curso de formación de árbitras, sin saber que sería determinante para su vida.

Salima Mukansanga nació en Ruanda, el 25 de julio de 1984. Estuvo en los Mundiales femeninos de 2017 y 2019. Dirigió en la Copa de África. Fotos: FIFA, UEFA Y CONFEDERACIONES

“Tenía a mis colegas a mi alrededor, las personas que me nombraron. No dejaban de decir que me olvide de la presión, quería hacer un juego perfecto y mostrar al resto del mundo que estaba lista”, dijo, tras convertirse en la primera mujer en dirigir la Copa Africana de Naciones, el 2021

La ruandesa, además, arbitró en la Copa Mundial Femenina de Francia 2019 , el Mundial Sub-17 femenino del 2017 y en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El sueño de Yamashita

“Francamente no me esperaba que saliera una oportunidad como esta. Siento una gran responsabilidad por participar como árbitra, y por representar a Japón y a Asia”, afirmó Yoshimi Yamashita, tercera jueza central elegida para Catar.

La colegiada estuvo en el último Mundial femenino, dirige en la J1 League de su país y también estuvo en los Juegos de Tokio. Este es otro sueño cumplido.