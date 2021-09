Antonio Valencia prefería jugar en el estadio Rodrigo Paz en lugar del Atahualpa

Redacción Bendito Fútbol

Antonio Valencia, exjugador del Manchester United y la Selección ecuatoriana, consideró que la cancha del estadio Olímpico Atahualpa no está en condiciones para disputar una eliminatoria y abogó por la continuidad de la Tricolor en el estadio de Liga de Quito.

El seleccionado juega en el Rodrigo Paz Delgado desde el arranque de la eliminatoria sudamericana rumbo a Catar 2022. El Atahualpa fue la casa de la Tri durante cinco clasificatorios consecutivos y el cambio obedeció a que este escenario no cumple con la normativa que exige la Conmebol.

El Atahualpa se ha deteriorado con el pasar de los años y la oferta para remodelar el histórico estadio no se ha cumplido por falta de presupuesto.

En ese contexto, Valencia respondió a la pregunta de un hincha en Twitter, quien le mencionó cuál cancha prefería para jugar con la Selección.

El ‘Toño’ -quien se retiró en este año- no dudó en elegir a la Casa Blanca. “Hola amigo, he tenido la oportunidad de jugar en las dos canchas. Y la cancha del Atahualpa, nos jugaba en contra, no es una cancha preparada para jugar una eliminatoria, la cancha de liga es una alfombra (sic)”, indicó el volante, quien disputó 99 partidos con Ecuador.

Hola amigo, he tenido la oportunidad de jugar en las dos canchas. Y la cancha del Atahualpa, nos jugaba en contra, no es una cancha preparada para jugar una eliminatoria, la cancha de liga es una alfombra. https://t.co/of95LNJg8H — Antonio Valencia (@anto_v25) September 6, 2021

El amazónico cerró su etapa como futbolista en mayo de 2021 por una complicada lesión en la rodilla derecha. El jugador es reconocido por las 10 temporadas que actuó en el Manchester United y los dos mundiales que disputó con la Tricolor en 2006 y 2014.