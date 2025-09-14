El sábado 13 de septiembre de 2025, el estadio Monumental fue testigo de una de las asambleas más tensas en la historia reciente de Barcelona SC por un cruce de palabras entre socios y Antonio Álvarez, presidente del club.

La convocatoria fue para una Asamblea General Extraordinaria de Socios que no se realizó por falta de quorum, un aspecto recurrente en Barcelona SC que en su portal web registra más de 18 000 socios, pero que hacen poco caso a estos llamados.

Antonio Álvarez fue cuestionado por un grupo de socios.

La cita, convocada para tratar asuntos administrativos y deportivos del club, se convirtió en un escenario de reclamos, cuestionamientos y confrontaciones directas entre socios y Antonio Álvarez.

La preocupación central de los hinchas se centró en la incapacidad del club de alcanzar logros internacionales, la contratación de jugadores, la gestión del cuerpo técnico y la necesidad de redefinir la estrategia para devolver al equipo a la élite del fútbol ecuatoriano.

Desde los primeros minutos, la atmósfera estuvo cargada. Los socios expresaron su frustración por un hecho histórico que sigue pendiente porque Barcelona SC nunca ha ganado la Copa Libertadores, y en los últimos 25 años solo ha logrado tres títulos nacionales.

Acusaron a Álvarez de no cumplir las promesas de campaña, que incluían un equipo competitivo capaz de pelear no solo el torneo local, sino también la Libertadores y la Sudamericana.

“Prometiste un equipo bien parado, que iba a pelear la Libertadores. No lo tenemos, por tu culpa no lo tenemos”, reclamó un socio en un video que se subió en redes sociales y rápidamente se viralizó.

El debate también giró en torno a la composición del plantel y las decisiones de la directiva en cuanto a contrataciones como Felipe Caicedo, cuyo aporte ha sido mínimo por sus constantes lesiones.

“(…) He armado un equipazo. He traído a Felipe Caicedo, ¿soy adivino para saber que no iba a jugar?”, refutó el principal directivo amarillo.

Se cuestionó el papel de ciertos empresarios en la conformación del equipo y se hizo énfasis en que el club necesita más transparencia y estrategias efectivas para alcanzar resultados.

Álvarez defendió a Ismael Rescalvo

Uno de los momentos más tensos se vivió cuando los socios insistieron en la crítica a Ismael Rescalvo. Se cuestionó su historial, señalando que no ha conseguido títulos y que su gestión no ha mostrado resultados.

A esto, Álvarez dijo que las decisiones se toman pensando en la estabilidad del club y en el desarrollo del equipo, recordando que muchas de las dificultades actuales no dependen exclusivamente del técnico, sino de un contexto más amplio.

Explicó que traer a Guillermo Almada, DT preferido por los fanáticos canarios, requería de unos siete millones de dólares, dinero con el que la institución no cuenta. Recordó que la deuda acumulada es de más de 54 millones.

Además, se discutió la necesidad de profesionalizar más áreas del club, especialmente en la gestión de jugadores y en la comunicación de temas médicos, como el caso de Joao Rojas, lesionado desde mayo de 2024 hasta septiembre de 2025, y administrativos.

A pesar de la tensión, Álvarez hizo énfasis en que existen proyectos para consolidar al club a largo plazo, incluyendo un centro de alto rendimiento, un centro comercial y la profesionalización del fútbol femenino y la venta de jóvenes promesas, como Yandry Gómez, a mercados internacionales.

Reiteró que la meta es mantener al club competitivo y generar resultados sostenibles, aunque reconoció que el año ha sido difícil y que el dolor por no lograr títulos en el centenario pesa sobre todos.

La Asamblea General de Socios de @BarcelonaSC hoy no se llevó a cabo por falta de quórum.

​Lo que sí hubo fue un tenso "conversatorio" en el Estadio Monumental, donde los @sociosbsc , con todo el derecho, le echaron en cara la desastrosa gestión de la directiva actual. La deuda… pic.twitter.com/nv6IIzZcoh — La Voz del Socio BSC (@vozdelsociobsc) September 13, 2025

