Liga de Quito persigue un récord histórico de los equipos ecuatorianos en la Copa Libertadores que está en manos de Barcelona SC, el club ecuatoriano que más veces dejó en el camino a rivales brasileños en series de eliminación directa.

Liga de Quito venció 2-0 a Botafogo con goles del boliviano Gabriel Villamil y el argentino Lisandro Alzugaray el jueves 21 de agosto de 2025, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El resultado global fue 2-1, convirtiéndose en el primer ecuatoriano que logra revertir una serie ante un brasileño en el torneo.

Más noticias:

Liga de Quito con memoria de campeón

Esta clasificación representa la segunda vez que Liga de Quito elimina a un rival brasileño en la Copa Libertadores. La primera se dio en 2008, cuando venció a Fluminense en la histórica final con triunfo 4-2 en casa y derrota 3-1 en Río de Janeiro.

La consagración fue desde los penales (3-1) para levantar su primer trofeo continental con el arquero José Francisco Cevallos como la figura al atajar tres lanzamientos.

Si consigue superar a Sao Paulo en los cuartos de final, será la tercera vez que lo logre, quedando a una sola de Barcelona SC, que mantiene la marca con cuatro eliminaciones a equipos de Brasil en series directas.

La más reciente fue en 2025, cuando superó a Corinthians en la segunda fase. Ganó 3-0 en el Monumental y, pese a caer 2-0 en el Neo Química Arena, avanzó gracias al resultado global (3-2).

En 2021, dejó fuera a Fluminense en los cuartos de final. Tras un empate 3-3 en el global, avanzó por haber marcado más goles en condición de visitante. Los tantos fueron obra de Adonis Preciado, Gabriel Cortez y Gonzalo Mastriani.

En 2017, protagonizó un doble golpe. Primero eliminó a Palmeiras en octavos de final tras ganar en los penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Más adelante, en cuartos, dejó fuera a Santos con un global de 2-1. Los tres goles tuvieron la firma del uruguayo Jonatan Álvez.

Independiente del Valle también integra esta lista, tras eliminar a Gremio en 2021 en la tercera fase.

El cuadro de Sangolquí ganó 2-1 en Paraguay, donde jugó como local por restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del covid-19, y repitió el resultado en Porto Alegre para clasificar a la fase de grupos.

Equipo Rival Año Liga de Quito Fluminense 2008 Barcelona SC Palmeiras 2017 Barcelona SC Santos 2017 Independiente del Valle Grêmio 2021 Barcelona SC Fluminense 2021 Barcelona SC Corinthians 2025 Liga de Quito Botafogo 2025

Información externa: Copa Libertadores

Confesionario con Gabriela Vargas