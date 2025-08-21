Liga de Quito y Sao Paulo se clasificaron para los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Será un encuentro entre dos de los campeones del torneo jugado desde 1960 con siete equipos. Ninguno de Ecuador.

Liga de Quito selló su clasificación la noche de este jueves 21 de agosto al derrotar a Botafogo 2-0 (2-1 en el global). São Paulo lo hizo el día previo al dejar en el camino en la tanda de penales a Atlético Nacional de Colombia.

¿Cuándo juegan Liga de Quito vs. São Paulo?

Será la séptima vez que Liga de Quito y Sao Paulo se enfrenten en un torneo organizado por la Conmebol. Por la Libertadores será la cuarta vez y la primera en que definan a uno de los semifinalistas.

La primera vez que se midieron fue el 4 de marzo de 2004 en la fase de grupos. Los goles en el Rodrigo Paz fueron del paraguayo Diego Paredes y de los ecuatorianos Geovanny Espinoza y Patricio Urrutia.

El 10 del mismo mes, en el Morumbí, los brasileños ganaron 1-0 con un gol de Luís Fabiano. El uruguayo Jorge Fossati era el entrenador de los albos y Cuca, de los brasileños.

El 11 de marzo de 2020 se volvieron a cruzar en la fase de grupos. En Brasil, los locales golearon por 3-0 con tantos de Reinaldo, Dani Alves e Igor Gomes.

La revancha se jugó en Quito el 22 de marzo. Las restricciones por la pandemia de covid-19 hicieron que fuera sin público. En esa jornada, los ecuatorianos ganaron 4-2 con las anotaciones de Cristian Martínez, Jhojan Julio (2) y Billy Arce. La visita acortó la distancia con la firma de Brenner y Santiago Tréllez.

El último antecedente se remonta a los cuartos de final de la Sudamericana 2023. En Quito, ganó LDU 2-1 con la firma de Jhojan Julio y Renato Ibarra, y en Sao Paulo los locales triunfaron 1-0 con anotación del ecuatoriano Robert Arboleda.

En la tanda de penales se impusieron 5-4 para sacar el boleto a las semifinales, paso previo a la consecución del título contra Fortaleza en la final única en Uruguay.

En resumen, Liga de Quito tiene tres victorias y Sao Paulo tres en los 90 minutos.

El desnivel se pondrá a prueba en los cuartos de final de la Libertadores, programados para jugarse primero en el Rodrigo Paz el 16, 17 o 18 de septiembre, mientras que la revancha será en el Morumbí el 23, 24 o 25 del mismo mes.

