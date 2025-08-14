Liga de Quito mantiene su condición de imán para los aficionados en la Liga Pro 2025, consolidándose como el equipo que más boletos ha vendido en sus 12 partidos de local con notable ventaja sobre el resto de participantes.

Detrás de Liga de Quito aparecen Emelec y Barcelona SC, que pelean por hacerle frente al actual bicampeón de la Liga Pro. El reverso de la situación es para Delfín, Vinotinto y Universidad Católica, cuyo poder de convocatoria es reducido.

Liga de Quito se impone en la boleterías

En los 12 encuentros disputados en el estadio Rodrigo Paz Delgado, la afición blanca ha adquirido 151 361 boletos, lo que deja un promedio de 12 613 entradas por partido.

Muy cerca de LDU, pero todavía lejos de alcanzar sus números, se encuentra Emelec, que en la misma cantidad de partidos vendió 141 285 boletos, lo que representa un promedio de 11 774 por encuentro.

Por su parte, Barcelona SC, que disputó 12 partidos de local, acumuló 72 322 boletos vendidos, dejando un promedio de 6 027 por partido, evidenciando la falta de interés de parte de sus hinchas en un año en donde los festejos del centenario se han visto opacados por el flojo rendimiento en el terreno de juego.

El contraste en la tabla de asistencia aparece al observar a equipos como Delfín, Vinotinto y Universidad Católica, que han tenido dificultades para atraer a sus hinchas a sus partidos de local.

Delfín, con 12 partidos en casa, vendió apenas 7 412 boletos, un promedio de 618 por encuentro, mientras que Vinotinto, en la misma cantidad de encuentros, alcanzó 9 950 boletos, es decir, 829 por partido. Por su parte, Universidad Católica, que disputó 11 partidos, sumó 12 405 boletos vendidos, con un promedio de 1 128 por encuentro.

Equipo Boletos Vendidos Partidos Promedio por partido LDU 151 361 12 12 613 Emelec 141 285 12 11 774 BSC 72 322 11 6 574 D. Cuenca 47 984 12 3 999 Mushuc Runa 34 119 12 2 843 Aucas 34 100 13 2 623 Orense 28,692 12 2 391 Macará 28 707 13 2 208 El Nacional 25 736 12 2 145 T. Universitario 22 352 12 1,863 Manta 21 536 12 1 795 Libertad 16 089 11 1 462 U. Católica 12 405 11 1 128 Vinotinto 9 950 12 829 Delfín 7 412 12 618

