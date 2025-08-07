La serie Chespirito: ‘Sin querer queriendo’, que retrató la vida del actor y escritor mexicano Roberto Gómez Bolaños, contó con un ecuatoriano con pasado futbolístico entre sus interpretes. Sebastián Moncayo, miembro del reparto, reveló haber jugado en las divisiones formativas de Liga de Quito.

Moncayo, actor de 47 años, nació en Quito el 1 de enero de 1978 y e inició su trayectoria en México en 1999. Para su último papel en la citada serie, este interpretó al personaje de Ernesto Figueras, basado en el Emilio Azcárraga (+), quien fuera la máxima cabeza de Televisa.

Dentro de la serie, el ecuatoriano realiza esporádicas apariciones y es el vínculo entre Gómez Bolaños y la cadena en la que se emitieron sus programas. Tras el éxito de la serie producida por Max, este contó en una entrevista con Diego Arcos su pasado futbolístico.

El actor hizo remembranza a la etapa en la que vivió en Ecuador antes de emigrar hacia tierras aztecas. Allí fue cuando se dio su vinculación con el club albo y con el fútbol, el cual expuso como su deporte favorito.

El paso de Sebastián Moncayo por Liga de Quito

“Estuve en divisiones inferiores de un equipo profesional del Ecuador hasta los 16 años, que me fui de ahí. Estuve en las formativas de Liga de Quito. Pedro Salvador estaba en el proceso, él es mayor que yo, jugué con él también en la escuela“, señaló Moncayo.

Salvador, futbolista al que mencionó, debutó con los albos en 1990 bajó la tutela de Polo Carrera como entrenador. Con la escuadra universitaria, este se coronó campeón en aquel año y volvió a repetir un título en 1998.

Tras su alejamiento del fútbol, Sebastián Moncayo se decantó por la carrera actoral, pues antes ya había participado en la televisión ecuatoriana en la serie El Ángel de Piedra. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamérica de México y, tras ello, actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, así como por el Actors Studio de Nueva York.

Dentro de su carrera ha realizado trabajos con cadenas como Televisa, TV Azteca, RCN y Discovery Chanel. Su vínculo con el fútbol también se expuso en la serie Club de Cuervos.

Un fiel seguidor de la Tri

Moncayo, además, señaló que sigue de cerca a la Selección de Ecuador. Este se reúne con su familia para observar los partidos del equipo que dirige Sebastián Beccacece.

“Una de las cosas que paraliza mi vida es cuando juega la selección. Totalmente. Con mi hermano, o es mi casa o en la suya, vemos los partidos“, agregó. A su vez, sostuvo que espera acudir a un partido de la Tri en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, al cual la escuadra ya está clasificada.