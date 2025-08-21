Liga de Quito recibe a Botafogo este jueves 21 de agosto de 2025 por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Estadio Rodrigo Paz Delgado lucirá totalmente lleno para este crucial juego.
En la ida, Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores, derrotó a Liga de Quito 1-0 con un gol de Artur Victor Guimarães a los 13 segundos de empezado el juego, que definió el duelo en el Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.
Liga de Quito vs. Botafogo, duelo de campeones
Liga de Quito es el único equipo de Ecuador que ganó la Copa Libertadores. Lo hizo en 2008 ante Fluminense. El 2 de julio se impuso en la tanda de penales en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
La figura destacada en esa instancia fue José Francisco Cevallos. El arquero atajó tres penales para desatar la celebración en el puñado de hinchas que viajaron a Brasil y en los miles que siguieron la definición por la televisión en Quito y en distintos puntos de Ecuador.
El título de la Libertadores le abrió a LDU el camino para ampliar su palmarés internacional con la consecución de las coronas de la Recopa Sudamericana 2009 y 2010 y la Copa Sudamericana 2009 y 2023.
Pero no todas fueron alegrías. En ese mismo 2008 perdió la final de la Copa Intercontinental ante el Manchester United, en el 2010 la Suruga Bank frente a FC Tokyo, en 2011 la Sudamericana contra Universidad de Chile y en 2024 la Recopa Sudamericana frente a Fluminense.
Botafogo levantó la Libertadores en 2024. En la final única derrotó a Atlético Mineiro por 3-1 en el Monumental de Buenos Aires con goles de Luiz Henrique, Alex Telles y Júnior Santos. El descuento fue de Eduardo Vargas.
En la fase de grupos se enfrentaron a Liga de Quito. En el Rodrigo Paz ganaron los locales 1-0 y en el Nilton Santos ganaron los brasileños 2-1.
-
PREVIA
Alineación de Liga de Quito:
Gonzalo Valle; Ricardo Adé, Richard Mina y Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, José Quintero y Gabriel Villamil; Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.
DT: Tiago Nunes
Alineación de Botafogo
John; Alex Telles, Fernando Marcal, Alexander Barboza y Vitinho; Marlon Freitas, Danilo, Metheus Martins, Allan y Jefferson Savarino; Artur.
DT: Davide Ancelotti
-
PT
Arranca el PT en el Rodrigo Paz. Liga de Quito y Botafogo definen a un nuevo clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
-
Minuto 5
Lisandro Alzugaray remata por primera vez sobre el arco de John. El portero no tuvo problemas para controlar el esférico.
-
Minuto 7
Goooooooool de Liga de Quito. Gabriel Villamil abre el marcador en el Rodrigo Paz. La serie se empata 1-1.
-
Minuto 10
LDU es el dueño de las acciones del juego. Botafogo no tiene argumentos para responder.
-
Minuto 15
Botafogo está encerrado en su arco. LDU presiona para incrementar el marcador en el PT.
-
Minito 20
Fernando Cornejo por poco aumenta el marcador. Su remate sale desviado.
-
Minuto 25
LDU baja el ritmo y carece de profundidad en este pasaje del juego.
-
Minuto 30
Botafogo sigue encerrado en su campo. Constantes errores en la salida generan peigro sobre el arco de John.
-
Minuto 35
Botafogo no remató ni una sola vez al arco de Gonzalo Valle. LDU lo hizo en tres ocasiones y una terminó en gol.
-
Minuto 40
El vigente campeón de América la pasa mal en el Rodrigo Paz. No logra salir de su cancha.
-
Minuto 43
Tarjeta amarilla para Danilo, jugador del Botafogo.
-
Minuto 45
Se añaden dos minutos al tiempo reglamentario.
-
Minuto 45+3
Final del PT. LDU 1-0 Botafogo en el Rodrigo Paz.
-
ST
Arranca el ST. Sin cambios en ambos equipos.
-
Minuto 50
LDU mantiene su intención ofensiva. Botafogo no encuentra respuesta para el asedio ecuatoriano.
-
Minuto 55
LDU tiene el control del balón en un 61%. El restante 39% es para Botafogo.
-
Minuto 57
Penal para LDU. Un remate de Ricardo Adé es despejado por un defensor brasileño con su brazo.
-
Minuto 59
Gooooooool de LDU. Lisandro Alzugaray marca el 2-0 ante Botafogo desde el punto penal. Los ecuatorianos aventajan en la serie 2-1 y se clasifican para los cuartos de final de la Libertadores.
-
Minuto 67
Cambios en Botafogo: ingresan Joaquín Correa y Álvaro Montoro por Jefferson Savarino y Artur Victor Guimarães. Cinco minutos antes ingresaron Newton y Arthur Cabral por Allan Marques y Marlon Freitas.
-
Minuto 72
Tarjeta amarilla para Alexander Barboza, jugador de Botafogo.
-
Minuto 74
Tarjeta amarilla para Fernando Cornejo, jugador de LDU.
Cambio en Botafogo: ingresa Jeffinho por Matheus Martins.