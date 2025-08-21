Liga de Quito recibe a Botafogo este jueves 21 de agosto de 2025 por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Estadio Rodrigo Paz Delgado lucirá totalmente lleno para este crucial juego.

En la ida, Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores, derrotó a Liga de Quito 1-0 con un gol de Artur Victor Guimarães a los 13 segundos de empezado el juego, que definió el duelo en el Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

Liga de Quito vs. Botafogo, duelo de campeones

Liga de Quito es el único equipo de Ecuador que ganó la Copa Libertadores. Lo hizo en 2008 ante Fluminense. El 2 de julio se impuso en la tanda de penales en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La figura destacada en esa instancia fue José Francisco Cevallos. El arquero atajó tres penales para desatar la celebración en el puñado de hinchas que viajaron a Brasil y en los miles que siguieron la definición por la televisión en Quito y en distintos puntos de Ecuador.

El título de la Libertadores le abrió a LDU el camino para ampliar su palmarés internacional con la consecución de las coronas de la Recopa Sudamericana 2009 y 2010 y la Copa Sudamericana 2009 y 2023.

Pero no todas fueron alegrías. En ese mismo 2008 perdió la final de la Copa Intercontinental ante el Manchester United, en el 2010 la Suruga Bank frente a FC Tokyo, en 2011 la Sudamericana contra Universidad de Chile y en 2024 la Recopa Sudamericana frente a Fluminense.

Botafogo levantó la Libertadores en 2024. En la final única derrotó a Atlético Mineiro por 3-1 en el Monumental de Buenos Aires con goles de Luiz Henrique, Alex Telles y Júnior Santos. El descuento fue de Eduardo Vargas.

En la fase de grupos se enfrentaron a Liga de Quito. En el Rodrigo Paz ganaron los locales 1-0 y en el Nilton Santos ganaron los brasileños 2-1.

