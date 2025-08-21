Liga de Quito buscará este jueves 21 de agosto la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores cuando reciba en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a Botafogo, vigente campeón del torneo.

La llave está abierta tras la derrota 1-0 sufrida en la ida, en Brasil en el Estadio Olímpico Nilton Santo, donde el equipo de Tiago Nunes mostró pasajes de superioridad que alimentan la ilusión de los albos.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, la ‘U’ se medirá con São Paulo, que eliminó a Atlético Nacional por penales. Los otros cruces confirmados son Racing Club vs. Vélez Sarsfield y Estudiantes vs. Flamengo.

Historial de Liga de Quito contra equipos brasileños

Liga de Quito se ha enfrentado en 18 ocasiones a equipos brasileños como local en Copa Libertadores.

Esos duelos se distribuyen entre 11 rivales: Flamengo, Santos, Gremio, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Palmeiras, Botafogo y Atlético Mineiro.

El saldo de la ‘U’ frente a equipos brasileños es positivo: ganó 10 de los 18 partidos, empató 2 y perdió 6.

En el aspecto ofensivo suma 34 goles a favor, aunque en lo negativo ha recibido 27 tantos en casa.

Enrique Vera controlando el balón en la final de ida de la Copa Libertadores 2008 entre Liga de Quito y Fluminense. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Partidos inolvidables

2004, octavos de final: Liga de Quito venció 4-2 a Santos en el Rodrigo Paz, con doblete de Paúl Ambrosi, más tantos de Patricio Urrutia y Franklin Salas. Pese a la remontada, en la vuelta el ‘Peixe’ llevó la serie a penales y avanzó.

Liga de Quito venció 4-2 a Santos en el Rodrigo Paz, con doblete de Paúl Ambrosi, más tantos de Patricio Urrutia y Franklin Salas. Pese a la remontada, en la vuelta el ‘Peixe’ llevó la serie a penales y avanzó. 2008, final de la Libertadores: en uno de los partidos más recordados de su historia, Liga derrotó 4-2 a Fluminense en la ida en Quito, con goles de Claudio Bieler, Joffre Guerrón, Jairo Campos y Patricio Urrutia. Ese resultado fue clave para la conquista del título continental.

en uno de los partidos más recordados de su historia, Liga derrotó 4-2 a Fluminense en la ida en Quito, con goles de Claudio Bieler, Joffre Guerrón, Jairo Campos y Patricio Urrutia. Ese resultado fue clave para la conquista del título continental. 2024, fase de grupos: el antecedente más reciente frente a Botafogo. En Quito, la ‘U’ ganó 1-0 con anotación de Lisandro Alzugaray, resultado que alimenta la confianza de cara al duelo de este jueves.

¿A qué hora juega Liga de Quito?

El partido de vuelta entre Liga de Quito y Botafogo se disputará este jueves 21 de agosto a las 17:00 (hora de Ecuador), en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Será la tercera visita oficial de Botafogo al escenario albo: ya jugó en Quito por Copa Sudamericana y por Libertadores, pero nunca ha logrado ganar. La buena noticia para Liga es que se mantiene invicto en casa frente al ‘Fogão’.

Para este partido, Liga de Quito anunció que contará con un estadio repleto, gracias a la gran respuesta de su afición.