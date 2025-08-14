Botafogo derrota 1-0 a Liga de Quito, este jueves 14 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se juega en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro, Brasil, y arrancó a las 17:00.

La ‘U’ terminó la fase de grupos como líder del Grupo C, que compartió con Flamengo, Deportivo Táchira y Central Córdoba, sumando 11 puntos con tres victorias, dos empates y dos derrotas.

Por su parte, Botafogo finalizó invicto en el Grupo A, quedando segundo detrás de Estudiantes de La Plata.

Este será el tercer enfrentamiento consecutivo entre Liga de Quito y Botafogo en torneos Conmebol: se enfrentaron en 2023 en Copa Sudamericana y en 2024 y 2025 en Copa Libertadores.

El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Atlético Nacional y São Paulo, que ya jugaron la ida en Colombia y empataron sin goles.Alineaciones Botafogo vs. Liga de Quito

Historial entre ambos equipos

Liga de Quito mantiene un récord equilibrado contra Botafogo.

De cuatro partidos disputados, ganó uno, perdió uno y empató dos. Además, ha marcado dos goles y recibido dos.

La única victoria del elenco universitario se dio el 11 de abril de 2024, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, durante la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

El equipo, en ese entonces dirigido por Josep Alcácer, se impuso 1-0 gracias a una solitaria anotación de Lisandro Alzugaray.

Alineación Botafogo

Arquero: John.

Defensas: Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo y Alex Telles.

Mediocampistas: Danilo, Marlon Feritas y Artur.

Delanteros: Jefferson Savarino, Arthur Cabral y Álvaro Montoro

O GLORIOSO TÁ ESCALADO PARA A DECISÃO CONTRA A LDU! 🔥🌎 #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/ZqpkRSyCMe — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 14, 2025

Alineación Liga de Quito

Arquero: Gonzalo Valle.

Defensas: Ricardo Adé, Richard Mina y Leonel Quiñónez.

Mediocampistas: José Quintero, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo y Bryan Ramírez.

Delanteros: Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.