Liga de Quito visita este jueves 14 de agosto a Botafogo, actual campeón de la Copa Libertadores. El partido corresponde a la ida de los octavos de final y se jugará en Río de Janeiro, en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

Pese a lo complicado del duelo para el ‘Rey de Copas’, el conjunto ecuatoriano cuenta con un detalle a su favor: es uno de los dos únicos equipos que vencieron a Botafogo en las últimas dos ediciones de la Libertadores.

Liga de Quito ya le ganó a Botafogo

Botafogo es actualmente uno de los equipos más fuertes de Sudamérica y, en las ediciones 2024 y 2025 de la Copa Libertadores, solo perdió dos veces en 19 partidos.

Uno de esos partidos tuvo como protagonista a Liga de Quito, que consiguió la victoria en la Libertadores 2024, junto a Peñarol, único otro equipo capaz de vencer al ‘Fogoão’.

Liga de Quito vs. Botafogo, en el Rodrigo Paz Delgado, por la Libertadores 2024. Foto: X Libertadores

El primer enfrentamiento entre Liga, en ese entonces dirigido por Josep Alcácer, y Botafogo en ese torneo fue en la fase de grupos, segunda fecha del Grupo D, el 11 de abril de 2024 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

La ‘U’ ganó 1-0 gracias a un gol de Lisandro Alzugaray a los 4 minutos y poco tiempo después se le anuló otra anotación a Michael Estrada.

Peñarol fue el otro equipo que venció a Botafogo en esa edición, en las semifinales en Uruguay, con un resultado de 3-1, aunque no sirvió mucho, ya que había perdido de visita por 5-0.

Historial contra Botafogo

Liga de Quito mantiene un récord equilibrado contra Botafogo.

De cuatro partidos disputados, ganó uno, perdió uno y empató dos. Además, ha marcado dos goles y recibido dos.

Camino hacia los octavos de final

La ‘U’ finalizó la fase de grupos como líder del Grupo C, que compartió con Flamengo y Central Córdoba, sumando 11 puntos con tres victorias, dos empates y dos derrotas.

Por su parte, Botafogo terminó invicto en el Grupo A, quedando segundo detrás de Estudiantes de La Plata.

Este será el tercer enfrentamiento consecutivo entre Liga de Quito y Botafogo en torneos Conmebol: se enfrentaron en 2023 en Copa Sudamericana, y en 2024 y 2025 en Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Liga de Quito?

Partido: Botafogo vs. Liga de Quito

Fecha: Jueves 14 de agosto del 2025

Hora: 17:00

Estadio: Olímpico Nilton Santos, Río de Janeiro



