Liga de Quito recibe este jueves 21 de agosto en el estadio Rodrigo Paz Delgado a Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores, por la vuelta de los octavos de final. En la ida, disputada en Brasil, el conjunto albo cayó 1-0.

Pese al mal resultado, quedó un sabor agridulce, pues el marcador no reflejó lo sucedido en la cancha. El ‘Rey de Copas’ dominó largos pasajes del encuentro, generó ocasiones claras, pero falló en la definición y se quedó corto en el último tramo.

Ahora, en ‘Casa Blanca’ y con el aliento de su hinchada, LDU intentará revertir la mínima desventaja para seguir en carrera en el torneo continental. El compromiso de vuelta está programado para el jueves 21 de agosto, a las 17:00.

Se espera que el cotejo ante Botafogo en el Rodrigo Paz Delgado luzca un lleno total. En lo que va del año, Liga Deportiva Universitaria ha sido el equipo que más boletos ha vendido en el torneo nacional.

Liga de Quito confía en la remontada

Tras el partido de ida, el DT Tiago Nunes se mostró optimista y destacó la actitud de sus dirigidos:

“Me quedo con la buena sensación de cómo el equipo reaccionó después del gol. Demostró carácter y personalidad para tener la pelota. No es fácil venir aquí y jugarle así a Botafogo”, señaló el entrenador brasileño.

Para alcanzar la clasificación, Liga de Quito deberá mostrar solidez en todas sus líneas, especialmente en la defensa, donde ha evidenciado algunas irregularidades en esta temporada.

La última vez que el cuadro albo superó los octavos de final fue en 2019, cuando eliminó a Olimpia de Paraguay con un global de 4-2. Sin embargo, en los cuartos de final fue goleado en Quito por 3-0 frente a Boca Juniors, que puso fin a esa campaña.

Un recuerdo positivo ante Botafogo

Liga de Quito mantiene un récord equilibrado contra Botafogo.

De cuatro partidos disputados, ganó uno, perdió uno y empató dos. Además, ha marcado dos goles y recibido dos.

La única victoria del elenco universitario se dio el 11 de abril de 2024, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, durante la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

El equipo, en ese entonces dirigido por Josep Alcácer, se impuso 1-0 gracias a una solitaria anotación de Lisandro Alzugaray.

