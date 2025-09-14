Una nueva edición del Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC se juega desde las 17:30 de este domingo 14 de septiembre de 2025 en el Estadio George Capwell por la fecha 28 del campeonato nacional de fútbol.

El Clásico del Astillero será dirigido por Robert Cabrera. Será la primera que imparta justicia este partido y el número 20 del año. Es el quinto con más presencias, solo superado por Yerson Zambrano y Augusto Aragón (20), Oswaldo Contreras (21) y Álex Cajas (23).

El Clásico del Astillero parejo en goles

Este Clásico del Astillero puede ser el último de esta temporada. Emelec tiene la necesidad urgente de sumar los tres puntos para afrontar las dos últimas fechas con opciones de pelear por uno de los seis cupos al hexagonal final que define al campeón y reparte los cupos para la Copa Libertadores y Sudamericana.

El ‘Bombillo‘ está a cinco puntos de ese objetivo con nueve en disputa. Un empate o la derrota ante su clásico rival lo dejarán prácticamente sin opciones de aspirar a ese objetivo trazado a inicios de año.

La realidad de Barcelona SC no es diferente. También requiere los tres puntos para recuperar el segundo puesto y mantener la distancia de 12 con IDV, el líder con 52 y el firme candidato a coronarse campeón.

Los números confirman lo equilibrado del Clásico del Astillero. En los 236 partidos jugados por campeonato nacional, Barcelona SC ha ganado 76, Emelec se ha impuesto en 72 y se registran 88 empates.

Esa paridad se refleja también en los goles. Los canarios han convertido 256 tantos, mientras que los eléctricos suman 253.

Si se multiplica el total de partidos por los 90 minutos de juego y se divide por la cantidad de goles de cada equipo, se concluye que BSC anota un tanto cada 82 minutos, y el CSE cada 83. Una muestra de que el clásico suele decidirse por detalles.

Los goleadores tienen números bastante parecidos. Por los amarillos sobresale Manuel Uquillas, quien celebró en 11 ocasiones. En los azules, el gran referente es Lupo Quiñónez, autor de 13 goles, aunque tres de ellos los marcó con la camiseta amarilla.

Últimos triunfos en el Capwell

La última vez que Barcelona SC celebró en el George Capwell fue el 19 de septiembre de 2022, cuando ganó 3-1 con goles de Fidel Martínez, Pedro Pablo Velasco y John Jairo Cifuente. Desde entonces, los toreros no han podido repetir una victoria en el estadio de su rival.

Por su parte, el último triunfo de Emelec en su casa por campeonato nacional fue el 24 de octubre de 2021, cuando se impuso 2-1 con doblete de Joao Rojas, en un partido que tuvo a Gonzalo Mastriani como autor del descuento para Barcelona.

