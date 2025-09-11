Una nueva edición del Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC por la fecha 28 del campeonato nacional se jugará desde las 17:30 de este domingo 14 de septiembre de 2025 en el estadio George Capwell.

Por campeonato nacional, el Clásico del Astillero se ha jugado 236 veces, con un registro bastante parejo. Barcelona SC ganó 76 veces, Emelec 72 y hay 88 empates. Los amarillos anotaron 258 goles y los azules 253.

El Clásico del Astillero en números

La paridad en el Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC es absoluta. Por ejemplo, el récord de más victorias consecutivas es de tres para ambos equipos y el empate 0-0 se repitió cinco veces, tres el 1-1 y uno el 2-2 entre 1994 y 1995.

Emelec tiene el registro de más partidos invictos con 14 entre octubre de 1992 y diciembre de 1995, así como la mayor cantidad de partidos consecutivos sin recibir gol, con siete.

Barcelona SC presume de haber marcado al menos un gol en 14 clásicos consecutivos entre abril de 2003 y octubre de 2005. Además, ambos tienen el mismo récord de más partidos invictos de local con 10, aunque el ‘Bombillo’ logró el de más partidos sin perder de visita con 10 entre julio 1991 y noviembre de 1995.

La máxima goleada fue un 6-0 de Emelec el domingo 2 de septiembre de 1990 en el Estadio Modelo Alberto Spencer.

En cuanto a goleadores históricos, Lupo Quiñónez es el máximo artillero con 13 tantos, 10 con Emelec y tres con BSC. Manuel Uquillas es el máximo goleador con un solo equipo, con 11 dianas con la camiseta del ‘Ídolo del Ecuador’.

Quiñónez (1977), Uquillas (1990) y Luis Miguel Escalada (2006) comparten el récord de seis goles en un mismo año, mientras que cuatro jugadores –Quiñónez (1977), Ney (1980) y Uquillas y Juan Carlos de Lima (1990)– marcaron tres goles en un solo clásico.

El Clásico del Astillero desde 2021

Si analizamos el Clásico del Astillero en los últimos años, desde 2021 hasta hoy, el panorama muestra nuevamente un equilibrio con ligera ventaja amarilla. En 2021, el duelo del Monumental terminó 1-1 y en el Capwell ganó Emelec 2-1.

En 2022, Barcelona se llevó el triunfo en Guayaquil 3-1 y en el Monumental empataron 1-1. La temporada 2023 tuvo un triunfo azul 3-1 en el Monumental y un empate 0-0 en el Capwell.

Para 2024, Barcelona venció 2-1 en su casa y luego empataron 1-1 en el Capwell. En lo que va de 2025, los toreros ganaron 2-0 en el Monumental, reforzando su dominio reciente con tres victorias, cuatro empates y dos derrotas en las últimas nueve ediciones.

Barcelona SC afronta este Clásico del Astillero con la necesidad de sumar los tres puntos para conservar el segundo lugar en la tabla de posiciones con 47 puntos. Está a 12 de IDV, el sólido líder y principal candidato al título.

Emelec también requiere la victoria para acercarse al hexagonal final que define al campeón y los cupos a la Libertadores y Sudamericana. Un empate o derrota hipotecaría esa opción a dos fechas de finalizar el calendario del todos contra todos.

