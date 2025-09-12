El Clásico del Astillero en el estadio George Capwell ha sido uno de los encuentros más esperados del fútbol ecuatoriano en los últimos 25 años. Desde el año 2000, se han disputado 46 partidos oficiales entre Emelec y Barcelona SC en el escenario eléctrico.

Este domingo 14 de septiembre de 2025 desde las 17:30 se escenificará una nueva edición del Clásico del Astillero en el mítico George Capwell. Emelec y Barcelona SC tienen la necesidad y obligación de sumar la victoria para seguir con opciones en el campeonato nacional.

Clásico del Astillero en el George Capwell

De esos 46 encuentros, Emelec ganó 15 partidos, Barcelona SC se impuso en 13 y 18 terminaron en empate.

En cuanto a goles, el ‘Bombillo’ anotó 55, mientras que el ‘Ídolo del Ecuador’ marcó 45. La efectividad de los azules en el Capwell es del 45 %, mientras que la de los amarillos llega al 41 %, confirmando que el local ha sabido hacerse fuerte, aunque el balance es bastante parejo.

Un capítulo especial se escribió el 21 de diciembre de 2014, cuando el Capwell fue sede de la final de vuelta del campeonato ecuatoriano. Emelec derrotó 3-0 a Barcelona SC con doblete de Miller Bolaños y un gol de Ángel Mena, coronándose campeón de Ecuador.

Si revisamos desde 2019 hasta 2024, Barcelona ganó dos veces, empató tres y solo perdió una vez.

Historial en el Capwell desde el 2000

AÑO RESULTADO ⚪ 2024 ⚪ CSE 1-1 BSC ⚪ 2023 ⚪ CSE 0-0 BSC 🟡 2022 🟡 CSE 1-3 BSC 🔵 2021 🔵 CSE 2-1 BSC ⚪ 2020 ⚪ CSE 1-1 BSC 🟡 2019 🟡 CSE 0-1 BSC ⚪ 2018 ⚪ CSE 2-2 BSC 🔵 2018 🔵 CSE 2-0 BSC 🔵 2017 🔵 CSE 1-0 BSC 🔵 2017 🔵 CSE 3-0 BSC 🟡 2016 🟡 CSE 0-1 BSC 🔵 2014 🔵 CSE 2-0 BSC 🟡 2014 🟡 CSE 0-1 BSC 🔵 2014 🔵 CSE 3-0 BSC ⚪ 2013 ⚪ CSE 0-0 BSC ⚪ 2013 ⚪ CSE 0-0 BSC 🟡 2012 🟡 CSE 0-1 BSC 🟡 2012 🟡 CSE 1-2 BSC ⚪ 2011 ⚪ CSE 1-1 BSC ⚪ 2011 ⚪ CSE 1-1 BSC 🔵 2010 🔵 CSE 3-0 BSC ⚪ 2010 ⚪ CSE 0-0 BSC ⚪ 2009 ⚪ CSE 0-0 BSC ⚪ 2009 ⚪ CSE 2-2 BSC ⚪ 2008 ⚪ CSE 1-1 BSC 🟡 2008 🟡 CSE 0-3 BSC ⚪ 2007 ⚪ CSE 1-1 BSC 🟡 2007 🟡 CSE 1-2 BSC 🔵 2006 🔵 CSE 3-2 BSC ⚪ 2006 ⚪ CSE 1-1 BSC ⚪ 2006 ⚪ CSE 1-1 BSC 🟡 2005 🟡 CSE 1-2 BSC ⚪ 2004 ⚪ CSE 2-2 BSC 🟡 2004 🟡 CSE 2-3 BSC ⚪ 2003 ⚪ CSE 1-1 BSC ⚪ 2003 ⚪ CSE 1-1 BSC 🔵 2003 🔵 CSE 2-1 BSC 🟡 2002 🟡 CSE 0-1 BSC 🔵 2002 🔵 CSE 3-1 BSC 🔵 2002 🔵 CSE 2-0 BSC 🔵 2001 🔵 CSE 1-0 BSC 🟡 2001 🟡 CSE 0-1 BSC 🔵 2001 🔵 CSE 1-0 BSC 🟡 2000 🟡 CSE 1-2 BSC 🔵 2000 🔵 CSE 1-0 BSC 🔵 2000 🔵 CSE 3-1 BSC

🔵 Azul → Triunfos de Emelec (CSE)

🟡 Amarillo → Triunfos de Barcelona SC (BSC)

⚪ Blanco → Empates

