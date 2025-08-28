El domingo 14 de septiembre de 2025, Emelec y Barcelona SC jugarán una nueva edición del Clásico del Astillero en el Estadio George Capwell por la fecha 28 del campeonato nacional de fútbol de Ecuador.

La principal novedad es que Emelec no recibirá a Barcelona SC con estadio lleno, tal como es una costumbre en el Clásico del Astillero, por una sanción impuesta por el comportamiento poco apropiado de un puñado de sus hinchas.

Emelec fue sancionado para el Clásico del Astillero

El Comité Disciplinario publicó el acta de sanciones de la fecha 26. En esa jornada, Emelec recibió en el George Capwell a Independiente del Valle. Los visitantes ganaron 1-0 con un tanto de Claudio Spinelli.

Por el lanzamiento de objetos con impacto, fue sancionado con el cierre de la platea baja de la General Av. Quito por una fecha, que la tendrá que cumplir en el Clásico del Astillero, y una multa de 350 dólares.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se ve cómo un objeto lanzado desde la mencionada localidad le impacta en el rostro a Junior Sornoza, mientras salía del terreno de juego con molestias al caminar en una de sus piernas.

El incidente se registró a los 66 minutos. En ese momento fue sustituido por el joven Darwin Guagua, cuando los rayados tenían el control del juego y los azules intentaban, con sus pocos argumentos, empatar la contienda, algo que finalmente no llegó.

Por la posición en la tabla de posiciones de Emelec, el del domingo 14 puede ser el segundo y último Clásico del Astillero de la temporada, puesto que ocupan la novena casilla con 35 puntos, a falta de cuatro fechas para cerrar el calendario del todos contra todos.

Orense, el sexto y último clasificado al hexagonal final, tiene 41 unidades. Barcelona SC es segundo con 47. Su clasificación entre los seis primeros está prácticamente asegurada, salvo que una catástrofe deportiva lo impida.

En la fecha 27, previa al Clásico del Astillero y antes del receso por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, Emelec visitará a Aucas en el Gonzalo Pozo, mientras que Barcelona SC recibirá a Universidad Católica en el Monumental, que también está sancionado y no recibirá público.

