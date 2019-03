La convocatoria de Hernán Darío Gómez tuvo descoordinaciones para los partidos amistosos de la Tricolor

LEA TAMBIÉN

La Selección de Ecuador prepara los amistosos para el 21 y el 26 de marzo ante Estados Unidos y Honduras, respectivamente. El DT Hernán Darío Gómez presentó la lista oficial de los 23 convocados el martes 12 de marzo del 2019, pero en menos de 48 horas tuvo que hacer dos cambios a la primera lista oficial.

El anuncio de las modificaciones en la convocatoria lo hizo la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por redes sociales sin dar mayores detalles. Eso dejó en evidencia descoordinaciones del cuerpo técnico de Ecuador. Por ejemplo, Ayrton Preciado estuvo lesionado desde antes de que se entregara la nómina.



El ecuatoriano que juega en el Santos Laguna ni siquiera participó en el encuentro de vuelta de la ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf contra el New York Red Bulls de Estados Unidos. En lugar de Preciado fue convocado Robert Arboleda. El defensor ecuatoriano del Sao Paulo FC admitió haberse sorprendido porque no apareció en la nómina inicial publicada por la FEF a través de un video difundido en la plataforma Youtube.



Otro de los cambios se dio por un error administrativo. El ‘Bolillo’ convocó a Jhon Narváez a pesar de que el lateral que juega en el Melgar de Perú no tenía visa para ingresar a los Estados Unidos. Cristhian Noboa fue llamado en lugar de Narváez. El cuerpo técnico no descartó tener más cambios en la nómina oficial.

Ecuador viajará el domingo 17 de marzo a Estados Unidos y jugará los dos amistosos como parte de su preparación para la Copa América de Brasil.