Préstamos, sobregiros y denuncias en Barcelona Sporting Club

Las grietas entre los socios, directivos y el presidente de Barcelona Sporting Club, José Francisco Cevallos, son mucho más grandes tras la Asamblea de socios, del pasado sábado. En dicha reunión, los informes de gestión de Cevallos y su vicepresidente financiero Juan Alfredo Cuentas fueron rechazados por los mandantes.

El equipo mantiene un déficit de USD 29 millones. Según las cifras del club desde el 2016 hasta el año pasado, Barcelona SC es una poderosa maquinaria capaz de generar USD 74,9 millones, pero también produce importantes egresos: durante estos tres años, el equipo desembolsó USD 73,1 millones.



Las críticas contra el manejo económico del club arrecian. Cevallos es el principal señalado junto a su mano derecha, el vicepresidente financiero Juan Alfredo Cuentas. Los señalamientos vienen desde la misma dirigencia: el vicepresidente administrativo, Julio Díaz, sostiene que en el club nadie conoce la realidad financiera del club: solo Cevallos y Cuentas.



Díaz le contó a este Diario que los dos directivos no le contestan correos, llamadas ni mensajes en los que solicita información. Pese a su estatus de directivo solo conoció de las cifras del equipo en la Asamblea, del pasado sábado.



“No hay una comisión financiera, no hay tesorero y cuando había, este no conocía el movimiento financiero. En el club hay dos personas que mandan, si Cevallos o Cuentas no dicen algo, no se hace”, dijo Díaz.



Tras el rechazo, la Asamblea ordenó a la directiva entregar informes mensuales de ingresos y egresos. El socio Eberhard Graetzer duda que este pedido se cumpla.“Hace más de una década, con Galo Roggiero, cuando fui candidato a la Presidencia, se gastaba menos de USD 4 millones en el equipo y gastos administrativos, ahora se gastan USD 24 millones. Es un absurdo, ilógico”, dijo Graetzer.



Cuentas, por su parte, se siente dolido por la desaprobación de los informes. “Si una nueva directiva quiere saber qué ha pasado en los últimos años, están los informes de auditoría”, dijo en una entrevista para DirecTV. Sin embargo, él realizó una acotación importante. Cuentas reconoció que, en ocasiones, tomaron decisiones sin la aprobación del Directorio, debido a las urgencias que atravesaban. Según su versión, presentaban los informes a los demás directores luego de lo actuado, para transparentarlo.



El directivo contó sobre el manejo financiero del club, a través de los fideicomisos denominados En Buenas Manos, puesto que debido a sus deudas, los toreros no tienen cuentas propias.



Los fideicomisos tienen cuentas corrientes en dos bancos del país. Según el informe de la auditoría externa, realizada por Campos y Asociados, estas tienen sobregiro de USD 2,2 millones hasta diciembre del 2018, cifra que incrementó con relación al 2017, cuando sumó USD 400 000.



En la Asamblea, según el socio Graetzer, Cevallos confirmó que, en ocasiones, se usaron sus cuentas personales para manejar dineros del club. “No podía creerlo. Cevallos lo justificó por la existencia de juicios y por miedo a que se lo quiten por deudas, pero eso es incorrecto, inmoral”, replicó Graetzer.