El ecuatoriano Vinicio Angulo hizo tres goles y fue figura en el debut de Maradona con Dorados de Sinaloa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ex astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona tuvo este lunes un debut soñado como entrenador de Dorados de Sinaloa, que juega en el Ascenso mexicano, al ganar 4-1 como local a los Cafetaleros de Tapachula.

La expectativa para el primer partido en México del ex capitán de la selección argentina fue máxima. A pesar de que el estadio no tuvo un lleno total, las miradas se enfocaron en el técnico, que tuvo una noche intensa. Maradona soportó una marca personal de las cámaras de televisión, que seguían exclusivamente al ‘Diez’.



Todos sus movimientos ocupaban un espacio en uno de los ángulos inferiores de la transmisión del partido. Los Dorados tuvieron una noche inmejorable: marcaron el doble de goles que acumulaban en los primeros seis partidos del torneo, se acercaron a la zona de Liguilla y dieron un salto anímico para el cierre del campeonato.



El equipo se impuso a Cafetaleros, colero de la clasificación, con un ‘hat-trick’ del delantero ecuatoriano Vinicio Angulo (59’, 61’ y 75’, éste último de penal) y un tanto de Alonso Escoboza (86’).

​

Los @Dorados de Diego ya tocan el cielo!!!! Histórico en esta temporada ya ganan por 3 goles, Hatrick de Vinicio Ángulo y todo el pueblo de Sinaloa grito Marado!! Marado!! pic.twitter.com/xp26PX4TZs — Iván Elenes (@Ivan_Elenes) September 18, 2018



Maradona festejó cada gol con mucha intensidad, agradeciendo a dios y a sus “papás” en cada anotación. Abrazó a los jugadores que tenía más cerca

e incluso entró a la cancha para felicitar a los goleadores, a pesar de los regaños del árbitro.

Tapachula descontó con Sebastián Ibars (63’) y estuvo a punto de igualar gracias a un disparo lejano de Christian ‘Hobbit’ Bermúdez, cuyo remate

impactó contra el travesaño, picó adentro de la portería y se fue lejos de las redes. Ni el juez central ni el asistente pudieron observar la jugada y no convalidaron el gol.



“Dimos el primer paso. ¡Gracias a todos por el aguante!”, escribió en redes

sociales el ex futbolista de Boca Juniors en su país natal, que también se abrazó con su auxiliar Luis Islas para festejar el triunfo.

​



“Hicimos un gran partido, lo veníamos planeando desde que vimos a Cafetaleros”, añadió Maradona en rueda de prensa.



“Para la gente tonta que habla sin saber, soy un enfermo del fútbol, me veo todos los partidos y aquí va a ser igual”, advirtió. “Yo voy ciego con los jugadores, se habla del 4-1 pero no del sacrificio en los entrenamientos. Yo no vine a callar bocas, vine a trabajar”, manifestó el argentino, de 57 años.





"MIRÉ PARA ARRIBA Y PENSÉ QUE ESTABA EN LA CANCHA DE BOCA"#AgendaFOXSports Diego Maradona destacó a la afición de Dorados, aunque sólo hayan ido sólo 10 mil seguidores pic.twitter.com/gFHrBYNgvz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 18, 2018



Dorados fue mejor tanto en el desarrollo del juego como en la definición en las áreas. El desempeño del equipo cautivó a su técnico, que los animaba cada tanto. “Así, así, carajo, así los quiero ver”, gritaba Maradona con el puño

apretado. Cuando el partido culminó, el entrenador argentino festejó junto a los jugadores con la afición y se dio tiempo de tomarse fotos con el cuerpo técnico y algunos jugadores de Tapachula, que lo buscaron para una ‘selfie’.



Con el triunfo, Dorados subió al décimo puesto del Acenso MX con seis puntos, a tres de la zona de ‘playoffs’, tras ocho fechas. Los dirigidos por Maradona tienen en su favor que ya cumplieron con su fecha de descanso, debido a que el torneo tiene 15 equipos.



Dorados todavía jugará siete partidos más. Los primeros ocho clasificados disputarán una Liguilla por el título, que vale medio boleto por el ascenso a Primera División.



“No hay ningún ‘efecto Maradona’, no hay secretos, acá está el trabajo, nadie le regala nada a nadie. Trataremos de ser un ejemplo, se ganó un solo partido, quedan varias finales”, concluyó Maradona tras su debut.



El próximo partido del ‘Gran Pez’ será el próximo sábado, como visitante

ante los Alebrijes de Oaxaca, un rival directo, y posteriormente visitará a Querétaro en un partido por los octavos de final de la Copa MX.