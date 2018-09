Dos hombres tienen protagonismo en la final del fútbol femenino

LEA TAMBIÉN

Solo quiere que sus jugadoras muestren la misma actitud ganadora de los últimos partidos. Francisco Ramírez, entrenador de Ñañas, tiene la estrategia lista para encarar la primera final contra Unión Española, el domingo a las 15:00.

“Ya hemos vivido instancias similares. En Deportivo Quito definimos un título ante Rocafuerte, que se coronó campeón”, recordó el DT, que tiene los títulos de licenciado en Cultura Física y magíster en Docencia Universitaria.



Se vinculó a Ñañas hace un año y medio. “A Fernanda y Alegría Vásconez (capitanas del club), las conozco desde muy jovencitas, trabajaron conmigo en su etapa formativa. Antes me habían llamado, pero les dije que no porque trabajo en la Secretaría del Deporte (antes Ministerio) desde el 2015 y tengo un ingreso fijo. Lamentablemente, en Ecuador aún no se puede vivir del fútbol femenino”.



Sin embargo, esta vez aceptó por el proyecto: un equipo que quiere romper barreras, que tiene un trato especial para las jugadoras y que presta su atención para el desarrollo personal de sus futbolistas.



Ramírez tiene una amplia hoja de vida. Comenzó dirigiendo equipos masculinos y femeninos a escala barrial y cantonal. Luego, formó parte del cuerpo técnico de las selecciones ecuatorianas. “Estuve con la DT Vanessa Ochoa en todo el proceso al Mundial; pero no fui a Canadá por mi incorporación al exministerio”.

Ese trajinar por el fútbol le permite diferenciar el trato en los equipos masculinos y femenino. “Hay diferencias muy marcadas. En el fútbol de varones, en algunos casos, hay clubes que ya entregan ayudas económicas a sus jugadores desde categorías juveniles. Las mujeres no, ellas juegan por pura pasión”.



En su evaluación, el fútbol femenino en Ecuador ha evolucionado pero a un ritmo lento. “Se habla que el próximo año vamos a tener una Super Liga de 26 equipos, porque los clubes masculinos de la Serie A y B deben tener sus planteles femeninos. Vamos a esperar cómo se planifica este torneo”.



Por ahora, el DT piensa en las finales. “Las chicas están con hambre de gloria. Están técnica y físicamente listas para afrontar estas finales. Queremos ir a la Copa Libertadores y seguir rompiendo barreras”.

Unión Española, con nuevo DT

​

Enrique Guerrero asumió la dirección técnica de Unión Española en agosto pasado, durante la última fase del Torneo Clausura, que lo ganó Ñañas. Cuenta que, además de la parte técnica, tuvo que ganarse la confianza de las jugadoras.



Los cambios en la dirigencia y cuerpo técnico complicaron al equipo guayaquileño, que ganó el Torneo Apertura, y quedó eliminado del Torneo Clausura en las semifinales.



El conjunto porteño perdió el auspicio de la empresa Flopec, que financiaba sus cuentas, lo que coincidió con la salida de Claudia López, que era la presidenta del club. El cambio de entrenadores ahondó el problema de inestabilidad.



Antes de Guerrero, el equipo era dirigido por Gregorio Fuentes. Según el DT actual, la inestabilidad afectó al equipo. “Ha sido un trabajo difícil, había mucho desorden. Hablé con las chicas y se comprometieron a ganar un nuevo título”.

Guerrero es obsesivo durante las prácticas. El miércoles jugaron un amistoso ante la selección de Fedeguayas; mientras su asistente Valentín Pachito fungía como árbitro, el DT miraba atentamente y detenía las acciones cada vez que notaba errores.



Sus correcciones fueron enérgicas. Pedía que la pelota regresara al punto de la cancha donde se generó el error, señalaba con sus manos las fallas y ordenaba los movimientos que debían realizar, ya sea en defensa o en ataque.



Además de dirigir al equipo guayaquileño, es el jefe de entrenadores de las selecciones de fútbol de Fedeguayas. “He estado a cargo de cerca de 200 chicas, es una responsabilidad grande porque la mayoría son menores de edad”, dijo.



Guerrero ve a Ñañas como el equipo más completo del torneo, por la organización del club y la calidad de las jugadoras. En el partido final del Torneo Apertura, Unión Española ganó 2-0. El DT descarta que hoy sea una ventaja, debido a los momentos diferentes que viven los dos clubes.