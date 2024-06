Con los últimos clasificados a los Juegos Olímpícos de París 2024 por definirse, parte de los representantes de Ecuador inician su trajín de cara a las competencias. Daniel Pintado, Glenda Morejón y David Farinango viajarán este martes 25 de junio con la ilusión de triunfar en sus disciplinas.

Los deportistas tricolores generan expectativas y son promesas de puestos estelares en la magna competencia. Pintado y Morejón estarán presentes en marcha, mientras que Farinango lo hará en natación de aguas abiertas.

Antes de arrancar su travesía, los deportistas conversaron con EL COMERCIO en un evento y brindaron sus expectativas de cara a la cita. Los tres detallaron su preparación para el evento deportivo y los retos que enfrentaron y tendrán.

Daniel Pintado, el abanderado de Ecuador en Juegos Olímpicos

Daniel Pintado, quien estará en la categoría de marcha, es uno de los deportistas que surge para Ecuador como una de las opciones de medalla. Él será uno de los abanderados dentro de la gesta junto a la pesista Neisy Dájomes.

“Fue una noticia que me alegró mucho, que me motivó para seguir entrenando fuerte. Vamos a darle con todo. Tenemos una delegación muy fuerte y los chicos están muy bien. Vamos a traer sorpresas acá“, señaló el marchista.

Pintado, además, señaló que entre sus metas e ilusiones para los Juegos Olímpicos está el subir al podio. Sus hijos son su motivación y confía en el trabajo en el cual le ha guiado Andrés Chocho, histórico exdeportista de su disciplina.

Glenda Morejón, con confianza tras lidiar con una enfermedad

Glenda Morejón es la otra apuesta de Ecuador en marcha para París 2024. Ella consiguió su clasificación en el Premio Cantones de La Coruña de España en la prueba de 20 kilómetros, misma competencia que ganó en 2019. En 2022, a su vez, consiguió el oro sudamericano.

Tras ser diagnosticada con endometriosis, la deportista vio afectada su carrera, sin embargo, aquello no fue un impedimento para continuar y seguir con sus trabajos. “Me he mejorado bastante, ya no he tenido problemas y no ha sido necesaria una cirugía. Agradezco a mi familia por haberme motivado para que siga persiguiendo mis sueños”.

David Faringo, con mesura para Juegos Olímpicos

David Farinango es uno de los 22 clasificados del mundo que estarán presentes en la competencia de natación en aguas abiertas. El deportista ya estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1.

Debido a la naturaleza de su deporte, este prefiere ser cauto y no dar un estimado ni ofrecimientos de lo que puede hacer en la competencia. Aquello en función de factores como las corrientes que habrá en el Río Sena, así como el ambiente y la contaminación que pueda existir.

“Creo que no puedo dar algo exacto, pero las ganas están y las chances están. Eso genera expectativas y me hace sentir más tranquilo”, señaló. Además, agregó que, antes de llegar a París, hará una escala en España para sus últimos entrenamientos y buscar mejorar aún más su forma.