Es oficial. El Team Ecuador suma a Alberto Miño como un nuevo clasificado para los Juegos Olímpicos París 2024. La noticia se confirmó este miércoles 19 de junio.

Alberto Miño representará a Ecuador en la categoría de tenis de mesa. Su clasificación a París 2024 se dio por el ranking en su deporte. Así lo dio a conocer el Comité Olímpico de Ecuador en sus redes sociales.

Para Miño serán sus segundos Juegos Olímpicos. Antes participó en Tokio 2020. Quedó eliminado en la ronda 1 a manos del norteamericano Nikhil Kumar por un marcador de 2-4.

“En Tokio me quedó un sabor amargo no poder avanzar un poco más en las rondas, esta vez quiero hacerlo, me voy a preparar de la mejor manera para llegar a punto a ese torneo”, declaró el deportista al sitio oficial del COE el 21 de mayo.

Con ‘Tito’, como también se conoce al microtenista que nació en Guayaquil el 21 de agosto de 1990, ya son 31 los deportistas que representarán a Ecuador en los Juegos Olímpicos, mismos que se inaugurarán en 26 de julio y se clausurarán el 11 de agosto.

El Comité Olímpico Internacional confirmó que Alberto Miño competirá el sábado 27 de julio en la ronda preliminar del individual masculino, desde las 08:00.

Para disputar una medalla en el tenis de mesa se tienen que superar ocho fases, incluida la final que es donde se reparte la presea de oro y plata.

En París está programado que la disputa de la medalla de oro sea el domingo 4 de agosto, desde las 07:30.

Alberto Miño clasifica a sus segundos Juegos Olímpicos tras alcanzar el boleto a París 2024 a través del ranking mundial de tenis de mesa



Carrera de Alberto Miño

Jorge Alberto Miño Puga se inició en el tenis de mesa a los 8 años de edad.

En el 2005 alcanzó el tercer lugar en el décimo Abierto Internacional Juvenil de Budapest, Hungría.

En los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, obtuvo una medalla de oro en la categoría dobles junto a Emiliano Riofrío.

También sumó dos medallas de bronce en la categoría en equipos y singles.

El ecuatoriano terminó entre los tres mejores de América tras su participación en la Copa Panamericana Corpus Christi 2024, que se disputó del 19 al 21 de enero en Texas, Estados Unidos.