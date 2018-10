Los 16 equipos de la Vuelta Ciclística al Ecuador se presentan Coca

LEA TAMBIÉN

Ya se empieza a vivir la Vuelta Ciclística al Ecuador. Desde el miércoles, los equipos empezaron a llegar a Coca, en Orellana, donde se correrá la primera etapa el sábado 6 de octubre del 2018.

Las delegaciones de Pichincha, Imbabura, Carchi y Cotopaxi ya están en la ciudad Amazónica. Este viernes 5 de octubre del 2018 se espera el arribo de los equipos de Chile, Venezuela y el de Nariño, Colombia. El equipo de Etiopía, a última hora, canceló su participación.



Este 5 de octubre del 2018, a las 16:00, comenzará el congresillo técnico, en una de las oficinas de la Alcaldía de Coca, y a partir de las 18:00 se realizará la presentación de los equipos en el Malecón, una de las zonas turísticas de esa ciudad.



“Al fin llegó el día, hemos trabajado más de cinco meses en la organización”, dijo Pedro Rodríguez, quien tomó a su cargo la organización de la Vuelta al Ecuador.



Por cuatro años, este evento no se organizó, por lo que el ‘Águila’, como le decían en su época de ciclista, asumió la responsabilidad de organizar. “Esta semana no he dormido nada, pero todo valió la pena. Ayer (el miércoles) la Unión Ciclística Internacional incluyó a la Vuelta en su agenda del 2019. Es motivo de satisfacción y orgullo personal”.

En las horas previas al inicio de la Vuelta hubo varias noticias. En Tulcán, el equipo de Coraje Carchense presentó a Jonathan Caicedo, como la carta principal de su sexteto para pelear por el título. “Será nuestra pieza fundamental. En el 2014 nuestro equipo ganó con Juan Carlos Pozo.



Queremos repetir ese primer lugar”, dijo Paulo Caicedo, entrenador del equipo y ganador en dos ocasiones de la Vuelta al Ecuador.



“El primer objetivo es ganar. No tuve un buen desempeño en el Clásico RCN, de la semana pasada en Colombia, pero estamos con la moral en alto y con todo el deseo de ganar. Si no lo hago yo, no me importará ponerme el overol para trabajar por otro compañero”, dijo Jonathan Caicedo, que luce como uno de los favoritos por su victoria en la Vuelta a Colombia, en agosto pasado.



Coraje Carchense participará con Jonathan Caicedo, Jorge Montenegro, Jefferson Cepeda, Pablo Caicedo, Kléber Cuasquer y Nicolás Paredes, colombiano del Team Medellín.

Caicedo y Paredes enfrentarán, en esta Vuelta a Óscar Sevilla y Robinson Chalapud, también miembros del Team Medellín, pero que competirán por el Team Eagle Bike de Imbabura. “Es una situación muy especial, Óscar tiene un amplio recorrido profesional. Nosotros vamos a imponer una actitud guerrera como siempre lo hacemos en todas las carreras”.



Este equipo tiene el auspicio de la Prefectura de Carchi, que también auspicia a la Selección de Ecuador, que lo conforman Richard Huera, David Villarreal, Guillermo Pozo y Joel Burbano. Está aún pendiente la participación de Joel Fuerte (ganador de la Vuelta Juventudes del año pasado) y Alexander Cepeda, quienes han sido impedidos de participar por un pedido de su anterior club,

Team Ecuador.



“Esperamos que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo se pronuncie porque no se puede dejar sin competir a estos dos ciclistas, que forman parte de la Selección Nacional”, dijo el prefecto de Carchi, Guillermo Herrera.

El equipo de Cotopaxi competirá con cuatro ciclistas. Los hermanos Bolívar y Fabián Chiluisa son los de mayor trayectoria. Con 40 y 37 años de edad, respectivamente, han estado en siete ediciones de la Vuelta al Ecuador.

En una ocasión, Fabián pudo ubicarse en el décimo lugar.



Fabián Taipe (33 años) y Jhon Martínez (21) completan el equipo.

Martínez debutará en la Vuelta al Ecuador. Se inició en el ciclismo hace cinco años, pero tuvo que retirarse por sus estudios. Retornó a los entrenamientos hace seis meses y dijo estar listo para encarar este gran desafío.



La Vuelta Ciclística al Ecuador comenzará el 6 de octubre del 2018 con la primera etapa, entre Coca y Tena, con un recorrido de 183,3 km. “Es la etapa más larga, pero no la más complicada”, dijo Andrés Chamorro, del equipo Best PC, que ayer partió de Quito a las 10:00.



El equipo lo lidera Carlos Quishpe, vicecampeón panamericano. “Mi objetivo es ganar en las meta volantes, es mi especialidad. Ya logré el título en la edición del 2012”, dijo el ciclista quiteño que participará en una Vuelta Ciclística por tercera ocasión. “En el 2013 fui gregario de Richard Carapaz. Hoy está en Europa”.