Emelec derrotó a Libertad en su debut de la LigaPro

Romario Caicedo (izq.), de Emelec, se saca la marca de un jugador de Libertad, en el partido que se jugó en el estadio Capwell. Foto: Emelec

Redacción Bendito Fútbol

Emelec ganó 2-0 en su debut al Libertad, en la primera fecha de la LigaPro. Miller Bolaños hizo uno de los goles, en el partido que se jugó en el estadio Capwell. El otro tanto fue de Manuel Sosa.

El Estadio George Capwell de Guayaquil fue el encargado de acoger el choque entre eléctricos y lojanos bajo una intensa lluvia. Desde los primeros instantes, el cuadro local demostró estar a la altura de las expectativas, este 26 de febrero del 2023.



Apenas se movió el balón, Emelec buscó aprovechar las dificultades defensivas de sus rivales y ponerlos en aprietos. Los azules llegaban fácil y empezaban a marcar el estilo y el ritmo del partido.



Los goles para Emelec

A los 11 minutos, Samuel Sosa marcó un golazo para inaugurar el marcador. Aquella acción tan solo sería la antesala de lo que llegaría posteriormente.



Miller Bolaños recibió un pase largo aéreo y de taquito habilitó al venezolano. De primer toque y fuera del área, Sosa elevó la pelota y sombrereó al guardameta. La parábola ingresó entre el travesaño y el guante del golero.

En el segundo tanto, el 'Killer' volvió a ser protagonista. Esta vez fue el autor del tanto con una espléndida jugada que elucubró junto a Diego García.



El delantero entregó la pelota para el volante, quien vio al jugador correr al espacio y la devolvió. La pared dio resultado. Bolaños tiró a colocar y amplió el resultado para Emelec que derrotó al debutante Libertad.



La única chance de peligro que tuvo Libertad fue atajada por Pedro Ortiz. Después de recibir un centro y quedar mano a mano, Robinson Requené apuntó al cuerpo del guardameta.



Libertad, frágil en la primera etapa

Con el resultado de la primera mitad, el cotejo quedó sentenciado. En lo que restó del compromiso, Emelec se dedicó a controlar el resultado y no tomó nuevos riesgos.



A pesar de la relajación de parte del 'Bombillo', Libertad tampoco consiguió inquietarlo. La contención en el medio campo se mostró firme y no dejó que lleguen a sus predios.



Pese a que disminuyó las revoluciones, el cuadro local no careció de chances en ataque. Miller Bolaños buscó su doblete en dos nuevas ocasiones, pero el remate fue desviado.



Hasta los minutos finales, el marcador se pudo ampliar. John Sánchez tuvo una oportunidad en el último minuto, pero resbaló en el área.



Con el triunfo, Emelec se suma a El Nacional, Deportivo Cuenca, Técnico Universitario, Independiente de Valle y Gualaceo como los equipos que ganaron tres puntos. La fecha se cerrará con el duelo entre Delfín y Orense.

