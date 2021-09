Gustavo Alfaro espera recuperar puntos en la triple fecha de octubre

El técnico Gustavo Alfaro, de la Selección de Ecuador, aseguró que el balance fue “positivo” después de la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas. Este 9 de septiembre del 2021, Ecuador cayó por 0-1 en su visita a Uruguay en Montevideo.

Antes, la Tricolor igualó como local ante Chile y superó a Paraguay por 2-0. Ambos cotejos se disputaron en la Casa Blanca de LDU, en Quito. Con eso, Ecuador alcanzó cuatro puntos de nueve en disputa.

Con la derrota de esta noche, la Tri bajó al cuarto lugar de la clasificación.

Según el DT Alfaro, conseguir cuatro puntos en estas tres jornadas era lo que tenía previsto. Lo dijo en una rueda de prensa, tras el partido ante la ‘Celeste’. En su intervención, el estratega también aseguró que en los próximos tres cotejos tiene planificado obtener seis de los 9 puntos en disputa. Esto, para continuar en carrera por la clasificación al Mundial Catar 2022.

En octubre, Ecuador recibirá a Bolivia (7 de octubre). Luego, visitará a Venezuela (10) y a Colombia (14).

“Hay que seguir insistiendo para que los resultados aparezcan. Hay que corregir detalles”, dijo el técnico argentino que dirige a la Tricolor.

“Se perdió una pelota donde no se debía perderla. Lamentablemente perdimos tres pelotas y una fue el gol”, añadió el DT.

Brasil lidera la clasificación con 24 puntos. Argentina es segunda con 18, mientras que Uruguay subió al tercer lugar con 15 unidades. Ecuador está en el cuarto lugar, con los mismos 13 puntos que tiene Colombia que está quinta por gol diferencia.

Para mi Gustavo Alfaro no es un mal técnico, se juega bien, pero se sufre, lo malo esque no pone a los jugadores que son en su mejor momento, no deja en la banca a los que debe dejar, no hace bien los cambios, sabe leer al rival, pero si corrije eso, Ecuador mejorará.