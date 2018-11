Los niños de Ecuador brillan en microtenis

LEA TAMBIÉN

Con 1 640 puntos, Ecuador se proclamó campeón general del Latinoamericano Sub 11 y Sub 13 de Tenis de Mesa. El torneo finalizó anteayer en Santo Domingo, República Dominicana, después de seis días de competencia.

La delegación ecuatoriana, conformada por 14 seleccionados, acumuló cuatro medallas de oro, cuatro de plata y seis de bronce en las diferentes modalidades. El certamen convocó a 14 países, en donde estuvieron potencias como Brasil, Cuba, México, entre otros.



En el cómputo general del torneo, Ecuador superó a Puerto Rico, Perú y República Dominicana, que acumularon 960, 940 y 820 puntos, en ese orden. Brasil y Chile terminaron en la quinta casilla, tras contabilizar 390 unidades.



Ecuador tuvo entre sus principales exponentes a Santiago Ibarra y Angélica Arellano, quienes se clasificaron al Campamento Mundial Hopes de Tenis de Mesa que se realizará en noviembre del 2019 en Omán. Ellos viajarán en representación de Sudamérica y entre los invitados al campamento estarán leyendas del microtenis mundial.



El campamento está dirigido para microtenistas infantiles con proyección a escala mundial, considerados esperanzas del futuro. Previamente se hacen selectivos nacionales, luego regionales y continentales para escoger a los mejores.

Arellano asistirá por segunda ocasión a un campamento mundial, puesto que en junio pasado, con 10 años, acudió al certamen que se desarrolló en Armenia, España. Allí estuvieron los 15 mejores microtenistas infantiles del planeta.



Según Paúl Calle, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa, al campamento llegan los dos mejores representantes de Latinoamérica, dos de Norteamérica, dos de Europa, dos de Asia y dos de Oceanía, sumándose algunos invitados especiales.



El dirigente calificó como histórica la participación del combinado nacional. También resaltó el nivel de los seleccionados, puesto que algunas finales del Latinoamericano se realizaron entre ecuatorianos.



En la modalidad de dobles femenino Sub 11, por ejemplo, Angélica Arellano y María José Borja se adjudicaron la medalla de oro tras superar a sus compatriotas Fiorella Olaya y Maybelline Menéndez. Las parejas peruanas conformadas por Jazmín Colque y Valentina Lazon, así como Karla Mendoza y Flavia García tuvieron que conformarse con las preseas de bronce.

Arellano y Borja fueron las más destacadas porque sumaron la segunda presea dorada en la modalidad por equipos. Allí también superaron al conjunto B de Ecuador, conformado por Olaya y Menéndez. Ambos representativos superaron en las semifinales a sus pares de Perú.



Otra final ecuatoriana fue en la modalidad individual Sub 11, en la que Fiorella Olaya alcanzó la medalla de oro luego de superar a María José Borja. También Arellano se subió al podio para recibir la presea de bronce. Ella fue superada por Borja en la semifinal.



En una cuarta final ecuatoriana, Jemery Cedeño se adjudicó el título en la categoría Sub 13 después de vencer a Diego Piguave. En las semifinales eliminaron al puertorriqueño Óscar Birriel y al colombiano Federico Otalvaro.



La delegación nacional también alcanzó dos medallas de bronce con Santiago Ibarra y Arellano, así como con Joshua Robayo y Borja, en dobles mixtos Sub 11. Robayo y Juan Martín González registraron otras dos presas de bronce en la modalidad individual Sub 11.



Ecuador sorprendió a los seleccionados de las 13 delegaciones adversarias. Calle reiteró que, “es histórico porque destronamos a las grandes potencias del microtenis latinoamericano”. Los 14 deportistas tuvieron la dirección de cuatro entrenadores.



En mayo pasado, los microtenistas infantiles ya demostraron su poderío en el Suda­mericano Sub 11 y Sub 13 que se realizó en Paraguay. Allí, Ecuador también se adjudicó el título general.



La delegación nacional llegaba ayer a Guayaquil procedente de Santo Domingo.