Ecuador exhibe a sus talentos en el  Panamericano Sub 20 de Atletismo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Gabriela Suárez será la primera ecuatoriana en salir a la pista del estadio Nacional de San José, en Costa Rica, sede del Panamericano Sub 20 de Atletismo. Durante tres días, 14 seleccionados: 9 varones y 5 damas, representarán al país en sus respectivas pruebas.

Suárez corre hoy (19 de julio del 2019), desde las 08:30, en la semifinal de los 100 metros planos. Con su tiempo de 11 segundos y 49 centésimas (11.49) está entre las favoritas para subirse al podio. Sus principales oponentes son Brianna Williams (Jamaica), Brandee Presley (EE.UU.) y Lorrai­ne Barbosa (Brasil), con 10.94, 11.19 y 11.41, en ese orden.



La atleta de 18 años es la velocista juvenil con mayor proyección. Hace dos semanas ganó las pruebas de 100 y 200 m en el Meeting Internacional que se desarrolló en Lisboa, Portugal. Incluso será parte del equipo de relevos 4x100 que correrá en los Juegos Panamericanos en Lima.

Los siguientes ecuatorianos en salir hoy a la competencia son: Dyander Pacho (hermano de José) y Merari Herrera, quienes intervienen en salto con pértiga (final) y 100 m con vallas (semifinal). Pacho, el mes pasado, registró una marca de 5 metros y 30 centímetros en el Gran Prix de Cali.



La jornada de hoy continúa con la participación de Katriel Angulo y Miguel Maldonado, en la semifinal 400 m planos. Más tarde, a las 16:05, Nicole Caicedo competirá en 100 m con vallas y viene la final de 400 m. El primer día de competencias se cierra, luego de las 19:00, con la final de los 100 m planos, con Ánderson Marquínez y Steeven Salas.



Mañana (20 de julio), a las 16:00, será el turno de Merari Herrera, quien hará la prueba de lanzamiento del disco. Más tarde, a las 15:45, volverá a la escena internacional el campeón olímpico juvenil Óscar Patín. Este año, el andarín de 18 años dejó de competir fuera del país por una molestia lumbar.

Yuleisy Angulo alcanzó la medalla de plata en lanzamiento de la jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Foto tomada de la cuenta Twitter @ECUADORolimpico

Marco Chango, medicó tratante del seleccionado, contó que Patín sufrió “un abombamiento a nivel de columna entre las vértebras L5 y S1, que le dio una lumbalgia aguda”. Por ese motivo, se trabajó con farmacología, planes profilácticos, masajes y terapias.



Este sábado, a las 16:40, también se desarrollarán las semifinales de los 200 m planos, damas y varones. Allí estarán Suárez, Marquínez y Salas. Dos horas después de correrán las finales de 200 metros, en ambos géneros.



También se realizarán las semifinales y finales de los relevos 4x100 y 4x400 m. Ecuador competirá únicamente con varones. Los inscritos son Marquínez, Salas, Jesús Mina, Katriel Angulo y Maldonado.



Para este domingo, desde las 08:00, está prevista la prueba de 10 000 m marcha. Allí intervendrá Glenda Morejón, líder del ranking mundial Sub 20 y segunda del escalafón universal sénior. Su tiempo de 01:25:29 la ubica entre los 12 mejores tiempos del mundo en la historia de 20 kilómetros.

Morejón aparece en la lista de inscritos del Panamericano Sub 20 de Atletismo con el mejor tiempo en los 10 000 m, con 43:04.00. Luego están la puertorriqueña Rachelle de Orbeta y la guatemalteca Maidy Monge, con 44:50.00 y 46:09.08, en ese orden. Tendrá a 10 rivales de ocho países.



Según Homero Salazar, jefe técnico de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, muchos de los seleccionados son reconocidos a escala internacional. “Si no pasa nada, Morejón será medallista de oro”. Para la andarina de 19 años será su última participación en la categoría Sub 20.



Aparte de ella, que se alista para el Mundial Absoluto de Atletismo en Catar, nombra a Suárez, quien corre los 100 m en 11.40 y 11.50, una excelente marca para su categoría. Entre otros con proyecciones de medallas cita a Jean Mairongo y Yuleisy Angulo, ambos en lanzamiento de la jabalina. Ellos compiten entre mañana y el domingo, en su orden.



La meta de la delegación nacional, advierte Salazar, es terminar octavo en la clasificación general. De acuerdo con los datos oficiales del certamen, están inscritos 458 atletas de 36 países. “Todos los panamericanos son de alto nivel y ser octavo sería un gran paso”.



De los 14 atletas, Yuleisy Angulo, Dyander Pacho y Gabriela Suárez irán a los Juegos Panamericanos en Lima.